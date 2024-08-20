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Графіки відключень світла зникнуть: деталі від «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Графіки відключень світла зникнуть: деталі від «Укренерго»
За словами глави «Укренерго», поки триватиме спека – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби
фото: glavcom.ua

У кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків

Вже наступного тижня Україна, ймовірно, зможе уникнути відключень електроенергії. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Громадського радіо».

За словами глави «Укренерго», поки триватиме спека – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби.

«Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень», – каже він.

Як зазначив Кудрицький, у кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях, що дозволить скомпенсувати дефіцит.

«І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень», – зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, споживання електроенергії в Україні зросло на 2,1% через спеку. З 16:00 до 24:00 в усіх регіонах діятимуть обмеження.

Як повідомлялося, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повернулися графіки відключень світла.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: енергетика електроенергія спека Укренерго погода відключення світла

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