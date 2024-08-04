Міненерго назвало найбільший пріоритет для української енергосистеми

Зараз, завдяки праці енергетиків, вдалося зробити енергосистему більш стабільною

Найбільшим пріоритетом для української енергосистеми є захист енергооб'єктів та підготовка до осінньо-зимового періоду

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

«Зараз, завдяки наполегливій цілодобовій праці енергетиків, вдалося зробити енергосистему більш стабільною, багато потужностей відновити та відремонтувати. І ця робота продовжується, адже основний виклик попереду – це осінньо-зимовий період», – сказала Гринчук.

Саме тому, за словами заступниці, паралельно з цим Україна працює над захистом енергооб'єктів, зокрема щодо протиповітряної оборони та продовження здійснення заходів з фізичного захисту.

Світлана Гринчук зазначила, що для найшвидшого відновлення енергосистеми задіюються і внутрішні державні ресурси, і міжнародна допомога.

Також, за її словами, створена спеціальна робоча група для координації міжнародної допомоги, проведення ремонтів та відновлення і активно почали працювати фінансові програми для підвищення енергонезалежності українців.

Нагадаємо, відновлення української енергосистеми досі триває. Натомість споживання електроенергії стабілізувалось на одному рівні. Про це повідомляє «Укренерго».

До слова, попри те, що в Україні покращилася ситуація в енергосистемі та значно зменшилися відключення світла, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко все ж радить українцям не розслаблятися.