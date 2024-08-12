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Щорічна квота на аукціони для залучення нових інвесторів в енергетику повинна складати мінімум 500 МВт потужності – юристка

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Щорічна квота на аукціони для залучення нових інвесторів в енергетику повинна складати мінімум 500 МВт потужності – юристка
Проведення аукціонів є надзвичайно важливим фактором для того, щоб залучати нові масштабні інвестиції у великі проєкти відновлюваної енергетики
фото: depositphotos.com

Держава має залучати зеленими аукціонами інвестиції у понад 500 МВт потужностей зеленої енергетики щороку – Савченко

Україна має щороку виставляти на зелені аукціони не менше 500 МВт потужностей для залучення інвесторів у відновлювану енергетику. Це потрібно, щоб поступово компенсувати знищені енергетичні потужності та виконувати плани щодо розбудови нової генерації. Про це заявила Ольга Савченко, партнерка Юридичної компанії ALTELAW.

«Якщо ми зважаємо на показники, які зафіксовані в Нацплані зі скорочення викидів, Енергостратегії, Стратегії розвитку відновлюваної генерації, то це має бути не менше 500 МВт на рік, а бажано й більше», – сказала Савченко.

За її словами, наразі Міністерство енергетики анонсувало пілотний аукціон на 100 МВт потужності, хоча він мав відбутися, згідно з законодавством, ще у 2019 році і з того часу повноцінно проводитись щороку. Водночас вона підкреслила, що проведення аукціонів є надзвичайно важливим фактором для того, щоб залучати нові масштабні інвестиції у великі проєкти відновлюваної енергетики.

«Іноземні компанії не працюють своїми грошима. Об’єктам ВДЕ потрібні дуже значні інвестиції, тут треба отримувати фінансування від МФО, іноземних чи українських банків. А для залучення коштів треба розуміти терміни окупності проєктів», – додала Савченко.

Вона зазначає, що саме аукціони можуть дати певну передбачуваність та гарантії інвесторам, оскільки наразі ціна на електроенергію на енергоринку не є стабільною і залежить від дуже багатьох, як суб’єктивних, так і об’єктивних факторів.

Як повідомлялося, на думку ЄБРР, запланований старт «зелених аукціонів» на залучення нових інвестицій в напрямок зеленої енергетики в Україні може мати сумнівну ефективність в умовах наявності значних боргів ДП «Гарантований покупець» за вироблену в Україні електроенергію з відновлюваних джерел.

Борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК «Укренерго». В Українські вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку.

Водночас, поки триває війна, країна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.

Теги: Укренерго Україна фінансування інвестиції

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