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Зеленський пояснив, який захист мають енергооб’єкти України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, який захист мають енергооб’єкти України
фото:glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Є деталі, про які повинен знати весь світ, розуміючи, що Росія творить на нашій землі, але в якому стані ті чи інші споруди знаходяться – це буде в тиші»

Президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога.

«Що стосується захисту енергооб’єктів то, захист різнорівневий, цим займається міністерство інфраструктури, міністерство оборони та «Укренерго». Нам зрозуміло, що з цим робити і ми це робимо. На жаль, ще не по всій країні є світло, але воно буде», – заявива Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.

«Є деталі, про які повинен знати весь світ, розуміючи, що Росія творить на нашій землі, але в якому стані ті чи інші споруди знаходяться – це буде в тиші», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, російська Федерація вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 

Зазначимо, 27 серпня проходить панельна дискусія в межах форуму «Україна 2024. Незалежність». У ній беруть участь та відповідають на питання журналістів: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради України Стефанчук Руслан, генеральний прокурор Андрій Костін та міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо, Україна повертається до графіків стабілізаційних відключень. Протягом сьогоднішньої доби на українців очікують жорсткі обмеження світла.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

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Теги: росія енергетика Володимир Зеленський Україна Укренерго ворог

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