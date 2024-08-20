Зеленський анонсував посилення української ППО

Зеленський обговорив роботу з партнерами над ППО та новими системами для України

Протиповітряну оборону України для захисту від російських атак буде посилено. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За словами глави держави, сьогодні він обговорив роботу з партнерами над ППО та новими системами для України. «Ми готуємо посилення», – каже президент.

Також Зеленський розповів, що йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський про оборону на Торецькому та Покровському напрямках. За словами президента, ситуація там тяжка, але українські воїни роблять все, щоб знищувати окупантів.

Крім того, очільник України заслухав інформацію про ситуацію на Курському напрямку. «Ми досягаємо певної мети. І пріоритет, як і раніше, це поповнення обмінного фонду для України», – зазначив він.

Нагадаємо, Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони.

До слова, Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.

Як повідомлялося, винищувачі Повітряних сил ЗСУ долучилися до операції в Курській області. Так, у серпні український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.