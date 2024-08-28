Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ

Президент Макрон ще у 2018 році обговорював можливість надання Дурову французького громадянства

У 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами одного зі співрозмовників, французький президент обговорював можливість надання Дурову французького громадянства.

Однак, як зазначають журналісти, від пропозиції Макрона Дуров тоді відмовився. Водночас у 2021 році росіянин все ж отримав французьке громадянство.

Крім того, за рік до цієї зустрічі французькі спецслужби провели спільну операцію з ОАЕ, в результаті якої був зламаний iPhone Дурова, стверджують люди, знайомі з цією справою.

Шпигунська операція, про яку також не повідомлялося раніше, мала кодову назву «Фіолетова музика».

Французькі силовики були вкрай стурбовані тим, що «Ісламська держава» використовує Telegram для вербування бойовиків і планування атак. За словами людини, близької до Дурова, компанія роками ігнорувала виклики і судові накази, надіслані правоохоронними органами, які накопичувалися на рідко перевіреній електронній адресі компанії.

«Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні дискусії з Макроном або злам телефону Дурова відіграли якусь роль у його затриманні, ці деталі проливають нове світло на довгі і складні стосунки Дурова з Францією та ОАЕ», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram Павла Дурова, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями. Також, за словами представника поліції, справу Дурова розслідують національний підрозділ боротьби з кіберзлочинністю та національне управління боротьби з шахрайством. Він все ще перебуває під вартою.

До слова, Об'єднані Арабські Емірати звернулися до уряду Франції з проханням надати своєму громадянину Павлу Дурову, засновнику Telegram, якого французька влада заарештувала в аеропорту Париж-Ле Бурже, всі необхідні консульські послуги в терміновому порядку. Про це йдеться в заяві МЗС країни.

Згодом стало відомо, що суд у Парижі продовжив термін тримання під вартою засновника месенджера Telegram Павла Дурова ще на 48 годин.