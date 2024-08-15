Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки американців вважають Росію ворогом США: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скільки американців вважають Росію ворогом США: дані опитування
Опитування продемонструвало справжнє ставлення американців до Росії
фото із відкритих джерел

YouGov: 55% американців вважають Росію ворогом США

Більше половини американців вважають Росію та Іран ворогами США, про це заявили 55% та 56% громадян відповідно, що продемонстрували результати опитування компанії YouGov. При цьому 25% і 21% респондентів бачать ці країни лише недружньо налаштованими до Штатів.

Ще 4% та 2% опитаних назвали Москву та Тегеран дружелюбно налаштованими, а 1% назвав і Росію, та Іран союзниками Америки. Однак 15% не змогли визначитися із ставленням Росії до США.

Крім того, за даними опитування, проведеного Financial Times та Школою бізнесу університету Мічігану Michigan Ross, фінансове становище половини американців під час перебування на посаді президента США Джо Байдена погіршилося. У цьому визнали 50% опитаних. Близько 42% зареєстрованих виборців вважають, що їм буде «набагато» або «деякою мірою» краще, якщо кандидат Дональд Трамп переможе у листопаді, а 33% сказали те саме про віцепрезидентку країни Камалу Гарріс.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці. Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані опитування Cook Political Report Swing State Project. Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт. За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.

Читайте також: Google: Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової атаки
Теги: росія соцопитування США ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гарріс готується до вирішальної електоральної війни
Чи зможе Камала Гарріс змінити хід президентських перегонів?
1 серпня, 11:01
Окупанти намагаються прорватися через канал у Часовому Яру, ЗСУ тримають оборону
Торецьк і Часів Яр: українські військові перемелюють окупанта
5 серпня, 14:24
Все залежати від того, наскільки Гарріс зможе переконати виборців, що її президентство стане рішучим
Чи стане Гарріс першою жінкою-президентом США?
23 липня, 09:29
Наслідки пожежі, яка сталася після удару безпілотника
Очільник Курської області показав наслідки удару по заводу низьковольтної апаратури
16 липня, 11:13
Сторони обговорили питання захисту прав громадян України на території Гонконгу
Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити РФ шляхи для обходу санкцій
25 липня, 17:37
В окупованій Авдіївці розпочалася епідемія холери: місто закрили на в’їзд
В окупованій Авдіївці розпочалася епідемія холери: місто закрили на в’їзд
24 липня, 17:56
Російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії
Кремль почав переслідувати мігрантів, аби залучити їх на війну – британська розвідка
5 серпня, 14:29
Секретар ради безпеки РФ Сергій Шойгу 5 серпня зустрівся з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном
Іран попросив у Росії ППО для можливої війни з Ізраїлем: Кремль вже почав поставки
6 серпня, 09:17
Камала Гарріс стала першою чорношкірою жінкою, яка очолила президентський список великої політичної партії США
Висування Гарріс у президенти підтримало 99% делегатів Демократичної партії
6 серпня, 13:18

Соціум

Скільки американців вважають Росію ворогом США: дані опитування
Скільки американців вважають Росію ворогом США: дані опитування
В одній з країн Європи кандидати у президенти складатимуть тест на знання державної мови
В одній з країн Європи кандидати у президенти складатимуть тест на знання державної мови
Канада «дала добро» біженцям із України: важливі зміни
Канада «дала добро» біженцям із України: важливі зміни
Польща звинуватила у шпигунстві росіянина, повернутого до РФ у рамках обміну
Польща звинуватила у шпигунстві росіянина, повернутого до РФ у рамках обміну
За час війни на росіян складено понад 10 тис. протоколів за «дискредитацію» армії
За час війни на росіян складено понад 10 тис. протоколів за «дискредитацію» армії
КНДР вперше після пандемії відкриє кордони для туризму
КНДР вперше після пандемії відкриє кордони для туризму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
36K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9812
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
9801
Дипломатичні наслідки Курської операції
9323
Заборона УПЦ МП. Нардеп попереджає: лобісти Московської церкви вигадали новий фейк

Новини

Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua