Скільки американців вважають Росію ворогом США: дані опитування

YouGov: 55% американців вважають Росію ворогом США

Більше половини американців вважають Росію та Іран ворогами США, про це заявили 55% та 56% громадян відповідно, що продемонстрували результати опитування компанії YouGov. При цьому 25% і 21% респондентів бачать ці країни лише недружньо налаштованими до Штатів.

Ще 4% та 2% опитаних назвали Москву та Тегеран дружелюбно налаштованими, а 1% назвав і Росію, та Іран союзниками Америки. Однак 15% не змогли визначитися із ставленням Росії до США.

Крім того, за даними опитування, проведеного Financial Times та Школою бізнесу університету Мічігану Michigan Ross, фінансове становище половини американців під час перебування на посаді президента США Джо Байдена погіршилося. У цьому визнали 50% опитаних. Близько 42% зареєстрованих виборців вважають, що їм буде «набагато» або «деякою мірою» краще, якщо кандидат Дональд Трамп переможе у листопаді, а 33% сказали те саме про віцепрезидентку країни Камалу Гарріс.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці. Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані опитування Cook Political Report Swing State Project. Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт. За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.