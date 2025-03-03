Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації

Дії чиновниці, за підрахунками прокуратури, призвели до розтрати державних коштів у сумі аонад 1,2 млн грн

Прокуратура викрила колишню керівницю управління Державної судової адміністрації, яка три роки платила зарплатню раднику голови, що не ходив на роботу

Колишня керівниця одного з управлінь Державної судової адміністрації підозрюється у розтраті бюджетних коштів у розмірі понад 1,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як повідомляється, слідством було встановлено, що обвинувачена з грудня 2021 року по грудень 2023 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу радника колишнього голови Державної судової адміністрації України, який не ходив на роботу та не виконував жодні обов’язки.

«Як наслідок йому безпідставно перерахували майже 800 тис. грн зарплатні, а також сплатили з неї усі необхідні податки. Загалом сума нарахувань з бюджету Державної судової адміністрації становила понад 1,2 млн грн», – повідомили у прокуратурі.

Наразі Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої керівниці одного з управлінь Державної судової адміністрації України за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у складанні і видачі завідомо неправдивих документів (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, у Києві отримала підозру у розтраті виконувачка обов’язків директора медзакладу в Деснянському районі, яка переплатила за ремонт майже 1,3 млн гривень. Згідно з матеріалами слідства, комунальне підприємство оголосило у 2023 році тендер на проведення капітального ремонту приміщення поліклініки у Деснянському районі м. Києва.

До слова, журналісти з’ясували, на які кошти живуть керівники столичного метро. Як зазначають розслідувачі Bihus.Info, після того, як Національне антикорупційне бюро України та Нацполіція взялися вивчати схему Брагінського, той втік. Його бізнес-партнер Кирило Кривець отримав підозру минулого року