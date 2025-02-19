Риторика змінилася? Геологічна служба США заявила, що Україна не володіє рідкісними ресурсами

Нагадаємо, міністр фінансів США привіз в Україну від Трампа чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона

За даними Геологічної служби США, найбільші цінні поклади є у Китаю, Бразилії, Вʼєтнамі, Росії та Гренландії

В Україні немає великих родовищ корисних копалин, тому інтерес президента США Дональда Трампа до українських надр не має підстав. Це стверджує оглядач Bloomberg Хав'єр Блас, який посилається на дані Геологічної служби США.

Так, Служба не зазначає наявність значних запасів корисних копалин в Україні. Блас на цьому тлі згадує, що Вашингтон нібито уже робив помилки в оцінках геологічних ресурсів у «зонах конфлікту». Так, у 2010 році США заявили про відкриття великих, невикористаних родовищ в Афганістані на суму $1 трлн, однак, ця інформація, нібито «виявилася надуманою».

За даними Геологічної служби США, найбільші цінні поклади є у Китаю, Бразилії, Вʼєтнамі, Росії та Гренландії.

Геологічна служба США надала інфографіку щодо країн, які володіють рідкісними природними ресурсами дані: US Geological Survey

«Це мене дуже здивувало. Як мені відомо, в Україні немає значних родовищ корисних копалин, окрім кількох невеликих шахт зі скандієм. Геологічна служба США не вказує на наявність значних запасів у країні, і жодна інша база даних, яку зазвичай використовують у гірничодобувному бізнесі, цього не підтверджує», – зазначив Блас.

Оглядач також додав, що навіть якщо Україна зможе виробляти 20% світових корисних копалин, це нібито не перевищить $3 млрд на рік.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова.

Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Врешті-решт Зеленський наголосив на необхідності включення до угоди положень про гарантії безпеки для України. «Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс – тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі», – сказав Зеленський.

Згодом стало відомо, що запропонована США угода передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою. Адміністрація Трампа хоче, щоб США забирали 50% від поточних доходів, які отримує Україна від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій на видобуток ресурсів, виданих третім особам.