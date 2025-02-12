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Росія вчергове зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росія вчергове зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Сценарій окупантів щоразу подібний. За годину до початку ротації МАГАТЕ, росіяни відкривають вогонь чи розпочинають бойові дії

Сьогодні, 12 лютого, Росія вчергове цілеспрямовано зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Про це йдеться в коментарі речника МЗС Георгія Тихого.

Цього разу окупанти використали для зриву ротації озброєних штурмовиків із білими прапорами, розміщених у зоні перетину лінії між підконтрольними Україні територіями та тимчасово окупованою зоною. Саме там мав відбутися перехід представників МАГАТЕ.

Речник зазначає, що сценарій зриву ротацій щоразу подібний. Спершу російська сторона довго не погоджує точку й час ротації, потім дає непевні сигнали про нібито готовність гарантувати безпечний проїзд, але за годину до початку ротації відкриває вогонь чи розпочинає бойові дії у цій зоні.

Після цього російські штурмовики з'являються з білими прапорами та прапорами МАГАТЕ, а Москва заявляє, що «все готово» для місії. Такі дії повторюються не вперше, але безпекові ризики стають щоразу вищими.

«Влаштовуючи такі провокації, Росія намагається змусити МАГАТЕ порушити суверенітет і територіальну цілісність України та направити міжнародних експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані території. При цьому Москва шантажує Агентство повним блокуванням роботи місії. Російський тиск на МАГАТЕ неприпустимий і ми вимагаємо від міжнародної спільноти стати на захист Агентства від російського шантажу», – йдеться у повідомленні.

Тихий наголосив, що спроби Кремля примусити МАГАТЕ до порушення суверенітету та територіальної цілісності України не матимуть успіху. Та додає, що Україна не дозволить Росії використовувати Агентство для легітимізації окупації та не дасть підірвати незалежність МАГАТЕ. 

До слова, 5 лютого МАГАТЕ відклало ротацію місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії. Тоді ж речник МЗС нагадав, що окупація Запорізької АЕС Росією є незаконною та створює серйозну загрозу ядерного інциденту.

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Теги: МАГАТЕ окуповані території росія

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Росія вчергове зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
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