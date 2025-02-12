РФ атакувала Київ ракетами: у кількох районах виникли пожежі, є загиблі та поранені (оновлено)

Уламки російських ракет впали в різних районах столиці

Внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. Зокрема:

Оболонський район – сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа з сьомого по перший поверх. На жаль, загинула одна людина;

Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м;

Святошинський район – сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;

Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її теж госпіталізували медики.

Нагадаємо, тирває 1085-й день повномасштабної війни.

За добу відбулося 90 бойових зіткнень за добу. Українські військові продовжують давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Окупанти завдали двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосували 19 ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу сто дронів-камікадзе та здійснили понад п’ять тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.