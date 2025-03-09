Трамп розкритикував Зеленського та назвав його невдячним

Трамп знову заявив про $350 мільярдів, які США нібито виділили на допомогу Україні

«Він забирав гроші у США, як цукерку в дитини», – сказав Трамп про президента України

Очільник США Дональд Трамп заявив, що не вважає президента України Володимира Зеленського вдячним за американську допомогу. Як інформує «Главком», про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

«Те, що він (Зеленський, – ред.) зробив, було схоже на те, як відібрати цукерку у дитини. Він розумний хлопець, і він жорсткий хлопець. І він забрав гроші з цієї країни (США, – ред.) за Байдена, як цукерку у дитини. Я не думаю, що він вдячний», – сказав глава Білого дому.

Також Трамп знову заявив про $350 мільярдів, які США нібито виділили на допомогу Україні.

«Байден ніколи не повинен був вкладати $350 млрд, він повинен був триматися нарівні з Європою. Все, що вам потрібно зробити, це сказати, що ви повинні залишитися на рівних. Вони вклали $100 млрд, а ми $350 млрд, як це відбувається? Між нами є океан, ми не в такій небезпеці, як вони, вони в набагато більшій небезпеці, якщо ви називаєте це небезпекою», – сказав американський лідер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити попри обставини.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп навряд чи відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських військово-повітряних сил, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії.