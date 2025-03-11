Сибіга пояснив, що саме передбачатиме 30-денне перемир’я

Тимчасове припинення вогню «запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією»

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що 30-денне перемир’я, на яке погодилась Україна, не є замороженням конфлікту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сибіги на Facebook.

Коментуючи спільну заяву США та України, в якій йдеться про тимчасове припинення вогню, на обмежений час – 30 днів, і лише в разі взаємної згоди на нього з боку РФ, Сибіга сказав, що це має прокласти шлях до закінчення війни.

«Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню — бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі», – написав глава МЗС.

Дипломат додав, що тимчасове припинення вогню «запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією».

Тепер, за словами Сибіги, американська сторона буде говорити з росіянами про їхню готовність чи неготовність завершувати війну.

«Україна готова просуватися на шляху до справедливого завершення війни. Україна не є перешкодою миру, вона є партнером у його відновленні», – написав він.

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві. Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Так, 11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Американську сторону представлятимуть: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс вже зробила заяву щодо перебігу перемовин США та України в Саудівській Аравії. За її словами, Америка налаштована оптимістично щодо переговорів. До того ж, нібито очікуються «фантастичні новини».

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій.