Єрмак на переговорах у Джидді показався в костюмі вартістю понад €3 тисячі

Єрмак одягнув костюм, ймовірно, бренду Tom Ford

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію на переговорах у саудівському місті Джидда, з’явився на зустріч у вишуканому костюмі, ймовірно, від американського бренду Tom Ford. Про це повідомляє «Главком».

На сайті Mytheresa представлено костюм Tom Ford за €3 690. Він схожий на той, що одягнув Єрмак на зустріч.

Єрмак під час зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії фото: Андрій Єрмак/Telegram

Водночас на Farfetch можна знайти схожу модель темнішого відтінку за $4 729.

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Нагадаємо, 28 лютого президент США Дональд Трамп був у гніві через те, що президент України Володимир Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі. Однак тоді ж Андрій Єрмак одягнув костюм вперше за три роки повномасштабного вторгнення на зустріч із сенаторами.

Єрмак 28 лютого під час візиту до Білого дому фото: Андрій Єрмак/Telegram

«Главком» також писав, що на зустрічах з очільниками інших країн Дональд Трамп не демонстрував такої відданості дрес-коду. А його соратник Ілон Маск взагалі приходить до Білого дому в спортивному одязі.