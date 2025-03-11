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Єрмак на переговорах у Джидді показався в костюмі вартістю понад €3 тисячі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Андрій Єрмак одягнув костюм від американського дизайнера
фото: Telegram/Андрій Єрмак

Єрмак одягнув костюм, ймовірно, бренду Tom Ford

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію на переговорах у саудівському місті Джидда, з’явився на зустріч у вишуканому костюмі, ймовірно, від американського бренду Tom Ford. Про це повідомляє «Главком».

На сайті Mytheresa представлено костюм Tom Ford за €3 690. Він схожий на той, що одягнув Єрмак на зустріч.

Єрмак на переговорах у Джидді показався в костюмі вартістю понад €3 тисячі фото 1
колаж: glavcom.ua
Єрмак під час зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії
Єрмак під час зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Водночас на Farfetch можна знайти схожу модель темнішого відтінку за $4 729.

Єрмак на переговорах у Джидді показався в костюмі вартістю понад €3 тисячі фото 2
скріншот

Нагадаємо, 28 лютого президент США Дональд Трамп був у гніві через те, що президент України Володимир Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі. Однак тоді ж Андрій Єрмак одягнув костюм вперше за три роки повномасштабного вторгнення на зустріч із сенаторами.

Єрмак 28 лютого під час візиту до Білого дому
Єрмак 28 лютого під час візиту до Білого дому
фото: Андрій Єрмак/Telegram

«Главком» також писав, що на зустрічах з очільниками інших країн Дональд Трамп не демонстрував такої відданості дрес-коду. А його соратник Ілон Маск взагалі приходить до Білого дому в спортивному одязі.

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Теги: Андрій Єрмак Саудівська Аравія США переговори Україна мода Офіс президента

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Єрмак на переговорах у Джидді показався в костюмі вартістю понад €3 тисячі
Єрмак на переговорах у Джидді показався в костюмі вартістю понад €3 тисячі
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