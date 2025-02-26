Атака дронів на Харків: фото наслідків
Один із дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі Харківщини
Внаслідок атаки ворожого дрона на Харків є двоє постараждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з нвдзвичайних ситуацій.
«Один із дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. На другому поверсі спалахнула пожежа, охопивши 50 м²», – йдеться в повідомленні.
Співробітниками ДСНС, Нацполіції, медиками та волонтерами було врятовано п'ятьох мешканців будинку.
«До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 35 рятувальників та сім одиниць техніки. Психологи ДСНС надавали допомогу людям», – зазначили в ДСНС.
На місці події розорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.
Нагадаємо, що у Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Ймовірно, приліт стався у передмісті Києва, а саме у селі Крюківщина. Офіційної інформації поки немає.
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