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Атака дронів на Харків: фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів на Харків: фото наслідків
Наслідки ворожої атаки на Харків
фото: ДСНС

Один із дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі Харківщини

Внаслідок атаки ворожого дрона на Харків є двоє постараждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з нвдзвичайних ситуацій.

«Один із дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. На другому поверсі спалахнула пожежа, охопивши 50 м²», – йдеться в повідомленні.

Атака дронів на Харків: фото наслідків фото 1
Атака дронів на Харків: фото наслідків фото 2
Атака дронів на Харків: фото наслідків фото 3

Співробітниками ДСНС, Нацполіції, медиками та волонтерами було врятовано п'ятьох мешканців будинку.

«До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 35 рятувальників та сім одиниць техніки. Психологи ДСНС надавали допомогу людям», – зазначили в ДСНС.

На місці події розорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.

Нагадаємо, що у Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Ймовірно, приліт стався у передмісті Києва, а саме у селі Крюківщина. Офіційної інформації поки немає. 

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Теги: дрон Харків війна безпілотник

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