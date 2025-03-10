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«Сталевий фрон» Ахметова розгорнув виробництво захисних екранів для американських БМП M113 та їх аналогів

Волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Сталевий фрон» Ахметова розгорнув виробництво захисних екранів для американських БМП M113 та їх аналогів

Захист від ворожих дронів: «Сталевий фронт Ріната Ахметова» почав виготовляти екрани для американських БМП M113

Метінвест у рамках «Сталевого фронту» Ріната Ахметова розпочав виробництво спеціальних сталевих екранів для бронетранспортерів. Це дозволить значно зменшити загрозу з боку ворожих дронів-камікадзе. Наразі вже виготовлено 14 таких екранів (які підходять на техніку моделей М113, FV432 та YPR-765).

Захисні екрани встановлюються на верхню частину бронетранспортера і створюють дистанційний бар’єр перед корпусом машини. При ударі об таку конструкцію заряд дрона-камікадзе або не детонує, або вибухає на безпечній відстані, не завдаючи критичних пошкоджень машині та екіпажу. Подібні конструкції виробництва Метінвеста вже успішно використовуються на танках Abrams, Bradley та Leopard.

Бронетранспортер M113 є однією з найбільш поширених і перевірених бойових машин у світі. Розроблений у США в 1960-х роках, він активно використовується у більш ніж 50 країнах. В Україну M113 надійшли завдяки міжнародним партнерам, зокрема США, Литві, Данії та Іспанії. Основна перевага M113 – його висока мобільність та простота в обслуговуванні. Завдяки алюмінієвому корпусу машина значно легша за більшість бронетранспортерів, що дозволяє їй швидко маневрувати навіть на складному рельєфі. Однак саме ця легкість є і його вразливістю: базова броня M113 не здатна витримати удари сучасних боєприпасів, зокрема дронів-камікадзе, які стали однією з найбільших загроз на полі бою.

«Ми вже виготовили сотні подібних екранів для техніки сил оборони України. Вони показують себе найкращим чином, рятуючи танки і бронетранспортери. А головне – життя екіпажу. Тому ми постійно розширюємо виробництво: наразі ми створюємо захист для десятків різних моделей техніки», – пояснює Олександр Мироненко, операційний директор Метінвесту.

FPV-дрони у сучасній війні стали одним із найнебезпечніших інструментів на полі бою. Вони здатні вражати рухомі цілі з високою точністю, часто обходячи традиційні системи ППО. Особливо вразливою до атак з повітря є легкоброньована техніка, така як M113. Ворожі дрони-камікадзе часто атакують з верхньої півсфери, де броня більшості машин є найтоншою. Навіть невеликий заряд може завдати критичних пошкоджень екіпажу та вивести техніку з ладу.

Наразі «Сталевий фронт» передає захисні екрани у військові підрозділи, які використовують M113 на передовій. Паралельно команда працює над покращенням конструкції, тестуючи різні матеріали та форми екранів, щоб досягти максимальної ефективності. Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це ініціатива бізнесів Ріната Ахметова, спрямована на допомогу Силам Оборони.

Теги: військові танки фронт системи ППО

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