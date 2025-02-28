Одноразові агенти ФСБ. СБУ працює на випередження

У багатьох випадках спецслужба просто рятує життя таким «самовибухаючим» виконавцям

Абсолютну більшість таких вибухів СБУ вдається попереджати

Люди, які шукали легкий заробіток в інтернеті і зголошувались працювати на росіян, завжди викликали огиду. Та після того, як ФСБ почало робити з таких людей смертників, їхні дії викликають ще й здивування.

Як можна бути такими тупими?

За статистикою попередніх місяців, СБУ ловила 100% виконавців російських терактів. Тобто стаючи палієм військової техніки або підпалювачем ТЦК, виконавець гарантовано опинявся за ґратами.

Тому не так давно у РФ вирішили, що ефективніше буде підривати «одноразових агентів» «у темну», без їх згоди. Все одно їх точно спіймають.

Маємо вже цілу серію таких самопідривників на службі Кремля.

Ось, наприклад недавній теракт у Миколаєві. Підривниця і троє військових загинули на місці, ще семеро отримали поранення. Причому контррозвідка СБУ затримала співучасників злочину «по гарячих слідах». Це четверо неповнолітніх, яких завербували через Telegram-канал з пошуку «легких грошей».

За інструкцією російських спецслужбістів підлітки виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак та передали цю «посилку» мешканці сусіднього села. В обмін на обіцянку «швидкого заробітку» з РФ жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати «сумку з грошима» місцевому жителю, де її і підірвали разом з «посилкою».

Цікаво, що у багатьох випадках спецслужба просто рятує життя таким «самовибухаючим» виконавцям, коли затримує їх до теракту.

Нещодавно стало відомо про затримання двох таких груп, які готували підриви у Дніпрі та у Київській області. Ціль – підриви військових та ТЦК.

У кожному з випадків вірили, що зможуть підкласти вибухівку та втекти. Тепер сядуть років на 12. Але принаймні залишаться живі.

Та головне у таких випадках, що залишаються живими наші військові. Тут співробітники спецслужби працюють як годинник, раз за разом переграючи російські спецслужби та діючи на випередження.

Сьогодні ж абсолютну більшість таких вибухів вдається попереджати.

Те, що росіяни почали підривати своїх агентів – це вимушений крок, адже всіх їх агентів знешкоджують. Однак така ліквідація спецслужбами РФ умовно «своїх», значно ускладнює вербування нових агентів.

Крім того, добре показав себе чат-бот Служби, який запрацював у середині грудня 2024 року. Сюди вже надійшло понад 2,5 тис. повідомлень, які дозволили уникнути багатьох злочинів.

Сподіваюсь навіть до найтупіших дійде, що вчасно звернутись через чат-бот краще, ніж бути дистанційно підірваним своїми ж кураторами.