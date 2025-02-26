Генштаб розкрив деталі удару по аеродромах у Криму та нафтопереробному заводу в Туапсе

Генштаб: У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об’єктів РФ у Краснодарському краї та на тимчасово окупованій території українського Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що здійснено вогневе ураження військових аеродромів «Саки» і «Кача», а також Туапсинського нафтопереробного заводу.

Генштаб наголошує, що Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

«У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу. Результати ураження уточнюються. Удари по військових та стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть», – наголосив Генштаб.

Нагадаємо, у Росії дрони атакували Краснодарський край. Тим часом Міноборони РФ заявило, що за ніч ППО нібито знищила та перехопила 128 українських БпЛА. 83 з них – у Краснодарському краї.

Це одна з наймасштабніших атак ЗСУ на місто Туапсе за весь час. Ціллю атаки став порт Туапсе, де розміщено НПЗ «Роснафти».