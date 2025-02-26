Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генштаб розкрив деталі удару по аеродромах у Криму та нафтопереробному заводу в Туапсе

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб розкрив деталі удару по аеродромах у Криму та нафтопереробному заводу в Туапсе
Жителі Краснодарського краю скаржилися на нічну потужну атаку українських дронів
фото: скріншот з відео

Генштаб: У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об’єктів РФ у Краснодарському краї та на тимчасово окупованій території українського Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що здійснено вогневе ураження військових аеродромів «Саки» і «Кача», а також Туапсинського нафтопереробного заводу.

Генштаб наголошує, що Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

«У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу. Результати ураження уточнюються. Удари по військових та стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть», – наголосив Генштаб.

Нагадаємо, у Росії дрони атакували Краснодарський край. Тим часом Міноборони РФ заявило, що за ніч ППО нібито знищила та перехопила 128 українських БпЛА. 83 з них – у Краснодарському краї.

Це одна з наймасштабніших атак ЗСУ на місто Туапсе за весь час. Ціллю атаки став порт Туапсе, де розміщено НПЗ «Роснафти».

Читайте також:

Теги: нафта Крим росія війна завод військові аеродром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артіс Пабрікс: Латвія уважно переймає досвід України, готуючись до ймовірної атаки РФ
«Призову підлягають усі юнаки віком від 18 до 26». Ексміністр оборони Латвії про підготовку до війни Інтерв’ю
4 лютого, 15:25
Ще чотири людини перебувають у важкому стані
Удару РФ по інтернату в Суджі: відомо про чотирьох загиблих, розбір завалів триває
2 лютого, 00:24
Лістунова, Ковтун та Горбачева разом брали участь у змаганнях італійської серії А
Українець Ковтун взяв участь у змаганнях разом з росіянкою, що підтримала війну
9 лютого, 15:38
Київський режисер, військовослужбовець 207-го батальйону тероборони ЗСУ Ярослав Шапочка загинув
Під Соледаром загинув київський режисер і журналіст Ярослав Шапочка
11 лютого, 13:11
Наслідки російської атаки на столицю
РФ атакувала Київ ракетами: є загиблі та поранені (оновлено)
12 лютого, 08:26
Австралійський ему у сумському зоопарку
Зоопарк у Сумах прихистив страуса, якого ЗСУ привезли з Курщини (фото)
14 лютого, 03:34
Американець прибув рейсом зі Стамбула
Путін видав Трампу одного американця та одразу затримав іншого
15 лютого, 07:55
Тамерлан розповів про жителів Курської області
«Усі розмовляють українською»: військовий Тамерлан розповів про жителів Курської області
Вчора, 11:31
Аналітики стверджують, що ЄС не готова цілком замінити допомогу США на полі бою
Чи витримає Україна без військової підтримки США: аналіз Politico
Вчора, 17:58

Соціум

Генштаб розкрив деталі удару по аеродромах у Криму та нафтопереробному заводу в Туапсе
Генштаб розкрив деталі удару по аеродромах у Криму та нафтопереробному заводу в Туапсе
Оголені політики, Маск обсипає людей грошима. Трамп виставив ШІ-відео «майбутнього Сектора Гази»
Оголені політики, Маск обсипає людей грошима. Трамп виставив ШІ-відео «майбутнього Сектора Гази»
Посилений захист від агресора: Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією (фото)
Посилений захист від агресора: Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією (фото)
За мить до авіатрощі: в аеропорту Чикаго ледь не зіштовхнулися два літаки (відео)
За мить до авіатрощі: в аеропорту Чикаго ледь не зіштовхнулися два літаки (відео)
У Судані військовий літак врізався в житловий будинок: є жертви
У Судані військовий літак врізався в житловий будинок: є жертви
Польща готує цивільні аеропорти до можливого використання армією
Польща готує цивільні аеропорти до можливого використання армією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
46K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
13K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
7486
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua