США почали розробляти ідею системи ППО «Золотий купол»

Космічні сили США створюють команду для вирішення питань підтримки ППО «Золотий купол»

Космічні сили США створюють команду для опрацювання ідеї створення системи ППО для США «Золотий купол». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense One.

«Космічні сили сформували команду експертів, щоб оцінити, які з їхніх поточних програм можуть допомогти в реалізації ініціативи президента Трампа «Залізний купол для Америки», а які ще потребують розробки», – йдеться у статті.

Як заявив виданню обізнане джерело, ініціативу було офіційно перейменовано на «Золотий купол».

Зазначається, що команда планування завершить роботу протягом кількох тижнів.

Чиновники Пентагону почали розробляти плани реалізації цієї ініціативи після того, як 27 січня Трамп своїм указом закликав до створення протиракетного щита наступного покоління для захисту США від повітряних атак.

Розпорядження Трампа передбачає включення до системи ракет-перехоплювачів космічного базування, що є важливою зміною у політиці США, нагадує видання.

До слова, нова система протиракетної оборони, що розробляється США, передбачає розгортання засобів перехоплення в космічному просторі, оснащених лазерами для знищення ядерної зброї.