Головна Техно HiTech
search button user button menu button

США почали розробляти ідею системи ППО «Золотий купол»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США почали розробляти ідею системи ППО «Золотий купол»
США розробляють плаани щодо власної системи ППО
фото із відкритих джерел

Космічні сили США створюють команду для вирішення питань підтримки ППО «Золотий купол»

Космічні сили США створюють команду для опрацювання ідеї створення системи ППО для США «Золотий купол». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense One.

«Космічні сили сформували команду експертів, щоб оцінити, які з їхніх поточних програм можуть допомогти в реалізації ініціативи президента Трампа «Залізний купол для Америки», а які ще потребують розробки», – йдеться у статті.

Як заявив виданню обізнане джерело, ініціативу було офіційно перейменовано на «Золотий купол».

Зазначається, що команда планування завершить роботу протягом кількох тижнів.

Чиновники Пентагону почали розробляти плани реалізації цієї ініціативи після того, як 27 січня Трамп своїм указом закликав до створення протиракетного щита наступного покоління для захисту США від повітряних атак.

Розпорядження Трампа передбачає включення до системи ракет-перехоплювачів космічного базування, що є важливою зміною у політиці США, нагадує видання.

До слова, нова система протиракетної оборони, що розробляється США, передбачає розгортання засобів перехоплення в космічному просторі, оснащених лазерами для знищення ядерної зброї.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп військові перехоплення тероборона системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети пролетіли по овальній і восьмиподібній траєкторії 1500 км протягом 7,5 с, потім влучили в ціль
Північна Корея провела випробування стратегічної крилатої ракети
26 сiчня, 06:55
Світові ціни на каву зреагували на проблеми у стосунках між США та Колумбією
Погрози Трампа можуть відобразитись на світових цінах на каву
28 сiчня, 10:31
Трамп зробив жорстку заяву про те, що без величезної субсидії від США Канада «перестане існувати як життєздатна країна»
Трамп зробив Канаді жорстку пропозицію
2 лютого, 17:59
Найбільшими постачальниками сталі в США є сусідні Мексика і Канада. Крім того, з Канади США імпортують найбільше алюмінію
США запровадили мита на алюміній. Канада пообіцяла удар у відповідь
11 лютого, 09:12
Поліцейські на місці вибуху
У Миколаєві під час вибуху загинуло троє військових Центру протимінної діяльності
16 лютого, 22:28
Як повідомлялося, Україна та США хочуть завершити укладання угоди цього тижня
Українські та американські посадовці всю ніч говорили про корисні копалини – Axios
21 лютого, 17:19
Санітарний інструктор 53-ї ОМБр порівняв вміст аптечки українського бійця та російського солдата
«Цим життя не врятуєш». Санітарний інструктор 53-ї ОМБр розкрив вміст аптечки окупанта
19 лютого, 16:56
Президенти США та Польщі зустрічались за лаштунками CPAC
Дуда зробив заяву після зустрічі з Трампом
23 лютого, 04:17
Маск під час спільного інтерв'ю з Трампом розкритикував адміністрацію експрезидента Джо Байдена
Спільне інтерв'ю Трампа і Маска: головні заяви
19 лютого, 17:52

HiTech

Китай може оснастити роботів термобаричною зброєю: як вона працює
Китай може оснастити роботів термобаричною зброєю: як вона працює
США почали розробляти ідею системи ППО «Золотий купол»
США почали розробляти ідею системи ППО «Золотий купол»
Хакери вкрали з криптобіржі Bybit майже $1,5 млрд
Хакери вкрали з криптобіржі Bybit майже $1,5 млрд
Китай створив найпотужнішу у світі шпигунську камеру
Китай створив найпотужнішу у світі шпигунську камеру
Маск представив новий чат-бот Grok 3. Скільки буде коштувати підписка?
Маск представив новий чат-бот Grok 3. Скільки буде коштувати підписка?
Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»
Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
18K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
12K
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали
7246
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою

Новини

26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua