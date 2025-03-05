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«Сталевий фронт» Ахметова передав 157-й ОМБр велику партію транспорту

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Сталевий фронт» Ахметова передав 157-й ОМБр велику партію транспорту
157-ма окрема механізована бригада отримала від «Сталевого фронту» десять квадроциклів
фото: steelfront.scm.com.ua

157-ма бригада отримала квадроцикли та автотранспорт від «Сталевого фронту»

Українські військові отримали партію техніки від ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова, яка допоможе у виконанні бойових завдань на передовій. Підрозділ поповнився квадроциклами, пікапами та вантажно-пасажирськими мікроавтобусами.

157-ма окрема механізована бригада отримала від «Сталевого фронту» десять квадроциклів, один пікап, пасажирський автобус Mercedes Sprinter на 17 місць та два вантажно-пасажирські мікроавтобуси. Особливу увагу приділили вибору квадроциклів: врахували досвід інших підрозділів і бойові умови, в яких доведеться працювати техніці.

«Ці квадроцикли значно підвищать нашу мобільність і дозволять швидко діставатися до позицій, де інша техніка не пройде. Ми використовуватимемо їх для евакуації поранених, доставки боєкомплекту та розвідки. В умовах фронту така техніка критично необхідна», – зазначив боєць 157-ї бригади.

«Сталевий фронт» Ахметова передав 157-й ОМБр велику партію транспорту фото 1
фото: steelfront.scm.com.ua

Для військових обрали потужну 600-кубову модель квадроциклів, яка добре зарекомендувала себе у бойових умовах. Вона оснащена повним приводом, пониженою передачею, переднім і заднім блокуванням, що дозволяє долати складну місцевість.

Окрім того, квадроцикли мають лебідку на 1,2 тонни, спеціальні колісні диски (бедлоки), що дають змогу рухатися навіть на спущеній шині, а також фаркоп для причепів і захисні силові дуги.

«Сталевий фронт» Ахметова передав 157-й ОМБр велику партію транспорту фото 2
фото: steelfront.scm.com.ua

«Ми завжди орієнтуємося на потреби військових і намагаємося передавати саме те, що їм потрібно найбільше. Ці квадроцикли не просто підвищать мобільність підрозділу, а й допоможуть у критичних ситуаціях, коли дорога кожна секунда», – прокоментував представник «Сталевого фронту» Антон Гончарук.

«Сталевий фронт» – це спільна ініціатива усіх бізнесів Ріната Ахметова, яка об’єднує їхню допомогу силам оборони України. Наразі сума, спрямована Рінатом Ахметовим на підтримку України, перевищила 11,3 млрд грн.

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Теги: військові фронт волонтер Рінат Ахметов війна Україна

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