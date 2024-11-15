Стало відомо, яка кількість маріупольців повертається в окупацію

Андрющенко пояснив мотиви людей, які повертаються на тимчасово окуповані території

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко висловився щодо випадків, коли українці змушені повертатись на тимчасово окуповані території. Про це повідомив Петро Андрющенко у Telegram.

«Щонайменше 30% маріупольців повертаються в окупацію. Частина – назавжди. Ще більший відсоток буде по іншим окупованих містах та громадах, там, де окупація пройшла без тотального знищення», – написав Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя також поділився статистикою приблизно за рік – відтоді, як росіяни запровадили єдиний пункт в’їзду в окупацію в аеропорту Шереметьєво.

«Туди спробувало вʼїхати мінімум 350 тис. українців. З них від 100 до 130 – пропустили, всіх інших з різних причин – ні. Можна додати, що з тих, хто вʼїхав не менше 40% через певний час виїхали з окупації знов після оформлення нерухомості за «новими» російськими порядками та зібрав залишки з домівок. Проте, щонайменше 50-60% українців самостійно повернулись в окупацію назавжди», – пише Петро Андрющенко.

Андрющенко також пояснив мотиви людей, щоб повертатись на ТОТ. За його словами, це «зрада не щодо людей, а щодо причин повернення.».

«Для порівняння, лише з вересня 2023 по лютий 2024 року було позбавлено будь-якої підтримки держави понад 4 млн внутрішніх біженці. Ще раз – 4 млн людей було кинуто на виживання без забезпечення житлом, компенсаціями та будь-якими програмами підтримки. Саме на лютий-березень прийшовся найбільший пік виїзду. Виїзду, не лише повернення. Такий безглуздий крок уряду штовхнув людей за кордон та в окупацію. Чому? Спробуйте родиною на три особи прожити на вулиці. Вийде? А на 10-15 тис. грн мінімальної зарплатні – вийде? Навряд. Тому біженці побігли туди, де або є дах, власний дах. Або хоч якась допомога. Спробуйте засудити людину за небажання бути безхатьком. Виходить? Напевно, ні», – йдеться у дописі.

За словами Петра Андрющенка, люди також і покидають Маріуполь. Проте спостерігається тенденція, коли все менше доїжджає до України, залишаючись в країнах ЄС.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров займається розкраданням окупованого Маріуполя. У пріоритеті перебуває обладнання, яке продають за великі гроші, хоча воно не буде функціонувати повноцінно – його розбирають на складові частини. Крім того, кадирівці масово вивозять металобрухт у промислових масштабах.

До слова, у Маріуполі окупанти продають квартири за майже 10 млн рублів (приблизно $104,2 тис). У Маріупольській міськраді кажуть, що окупанти звели два іпотечних будинки по бульвару Хмельницького, у Приморському районі Маріуполя. Тепер квартири виставили на продаж. Ціна обурила місцевих жителів.