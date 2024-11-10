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У Єгипті понад 40 людей постраждали в ДТП, серед них українці (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Єгипті понад 40 людей постраждали в ДТП, серед них українці (фото)
У Єгипті сталася ДТП
фото: Cairo24

Постраждалих доправили до лікарні

У районі міста Рас-Сідр, схід Єгипту, трапилася ДТП. Щонайменше 41 людина, зокрема українські туристи, отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомив телеканал Cairo24.

За даними телеканалу, серед постраждалих є туристи з Азербайджану, Казахстану, України та Росії. Постраждалих доправили до лікарні, інформація про їхній стан не надається.

У Єгипті понад 40 людей постраждали в ДТП, серед них українці (фото) фото 1
фото: Cairo24

Обставини ДТП з'ясовуються.

Раніше, автобус із українцями потрапив у ДТП у Польщі. Поранені дев’ятеро людей, серед них є діти.

Також поблизу німецького міста Магдебург 2 листопада вранці сталася аварія на автобані, внаслідок якої загинув український робітник. Поліція інформує, що 38-річний українець проводив завантаження на евакуатор автомобіля, який раніше потрапив у ДТП. У цей час його на смерть збила інша машина. Медики, які оперативно прибули на місце події, констатували загибель чоловіка.

Теги: ДТП українці туризм Єгипет

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