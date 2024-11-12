Речник ТЦК пояснив, як проходить розшук громадян, які порушили військовий облік

«Немає випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані, раптово під’їжджає машина для затримання без перевірки, як це іноді описується в Telegram-каналах»

Інформація до поліції передається по кожному окремому правопорушнику, пояснив представник ТЦК

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, як саме розшукують громадян, які порушили правила військового обліку. За його словами, людина, яка не уточнила свої дані у ТЦК, автоматично в розшук не подається, про що він повідомив у коментарі «Суспільному».

«Загалом, якщо людина не уточнила дані, тобто не виконала вимоги закону, в розшук автоматично її не подають, принаймні поки що так. Якщо ж вона не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення, тобто надсилається запит до поліції. До запиту докладається корінець повістки – частина, яка лишається в ТЦК. Це докладається до звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи», – додав Роман Істомін.

Загального списку людей, які не оновили дані, в ТЦК та СП немає. Інформація до поліції передається по кожному окремому правопорушнику, пояснив представник ТЦК.

Після того, як військовослужбовці ТЦК та СП надсилають до поліції запит на доставлення людини, розшукові заходи чи заходи затримання вже здійснюють безпосередньо правоохоронці, розповідає Роман Істомін.

Майже кожна силова структура чи правоохоронний орган має повноваження затримувати людину. Однак, що стосується затримання у рамках мобілізації, у цьому випадку військовослужбовці ТЦК працюють спільно з поліцією.

«ТЦК повідомляє поліцію про необхідність його доставлення для складення протоколу про адміністративне правопорушення та подальших дій з ним. У межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує, затримує і доставляє. Немає випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під’їжджає машина для затримання без перевірки документів, як це іноді описується в анонімних Telegram-каналах. Усі дії відбуваються відповідно до законодавства», – пояснює Роман Істомін.

Технічно затримання може відбуватися наступним чином: людину зупиняють, наприклад, на блокпості, з’ясовують, що вона перебуває у розшуку поліції за зверненням ТЦК та СП, затримують і доставляють до установи.

«Другий варіант – коли поліція з'ясовує, де ця людина проживає, і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень. У такому випадку може трапитись так зване «затримання без перевірки документів». Поліція вже знає, де знаходиться особа, і документи перевіряти немає потреби», – сказав речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно зробити до 5 лютого 2025 року, повідомив начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін під час інтерв'ю «Суспільному».

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловікавтоматично буде знятий з обліку.