Росіяни знищили монументальні панно в маріупольській школі

Панно були створені в актовій залі школи №7 Маріуполя у 1990 році

Окупанти знищили вже десятки мозаїчних панно в тимчасово окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили монументальні панно, що були створені в 1990 році в одній з міських шкіл. Про це повідомила Маріупольська міська рада, з посиланням на журналіста та дослідника маріупольських мозаїк Івана Станіславського.

Панно в актовій залі школи №7 у Маріуполі фото: Іван Станіславський, Facebook

Йдеться про композицію з п'яти сграфіто (техніка створення настінних зображень, перевагою яких є велика стійкість, – «Главком») авторства Сергія Баранніка та Ахмета Фатхі.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили монументальні панно фото: Іван Станіславський, Facebook

«Панно були створені в актовій залі школи №7 у 1990 році. Це були нечисленні приклади інтервенції авангардистів в монументальне мистецтво. Тепер, після «ремонту» від окупантів, в актовій залі голі білі стіни», – йдеться в повідомленні.

Зараз в актовій залі голі білі стіни. Сучасне фото, листопад 2024 року фото: Іван Станіславський, Facebook

У міськраді нагадали, що окупанти знищили десятки мозаїчних панно в тимчасово окупованому Маріуполі. Серед них, твори Алли Горської, Леля Кузьменкова, Валентина Константінова, Ернста Коткова, Валерія Ламаха та Івана Литовченка.

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