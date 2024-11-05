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Росіяни знищили монументальні панно в маріупольській школі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни знищили монументальні панно в маріупольській школі
Панно були створені в актовій залі школи №7 Маріуполя у 1990 році
фото: Іван Станіславський, Facebook

Окупанти знищили вже десятки мозаїчних панно в тимчасово окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили монументальні панно, що були створені в 1990 році в одній з міських шкіл. Про це повідомила Маріупольська міська рада, з посиланням на журналіста та дослідника маріупольських мозаїк Івана Станіславського.

Панно в актовій залі школи №7 у Маріуполі
Панно в актовій залі школи №7 у Маріуполі
фото: Іван Станіславський, Facebook

Йдеться про композицію з п'яти сграфіто (техніка створення настінних зображень, перевагою яких є велика стійкість, – «Главком») авторства Сергія Баранніка та Ахмета Фатхі. 

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили монументальні панно
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили монументальні панно
фото: Іван Станіславський, Facebook

«Панно були створені в актовій залі школи №7 у 1990 році. Це були нечисленні приклади інтервенції авангардистів в монументальне мистецтво. Тепер, після «ремонту» від окупантів, в актовій залі голі білі стіни», – йдеться в повідомленні.

Зараз в актовій залі голі білі стіни. Сучасне фото, листопад 2024 року
Зараз в актовій залі голі білі стіни. Сучасне фото, листопад 2024 року
фото: Іван Станіславський, Facebook

У міськраді нагадали, що окупанти знищили десятки мозаїчних панно в тимчасово окупованому Маріуполі. Серед них, твори Алли Горської, Леля Кузьменкова, Валентина Константінова, Ернста Коткова, Валерія Ламаха та Івана Литовченка.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зазнали пошкоджень або були зруйновані 1062 памʼятки культурної спадщини. За його даними, від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2024-го РФ зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 123, місцевого значення - 864, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини - 75.

До слова, міський голова Одеси Геннадій Труханов висловився проти демонтажу пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну та генералу Михайлу Воронцову, адже вони нібито потрібні місту. За його словами, ці пам’ятники встановили «наші прапрапрадідусі та бабусі», а монумент Пушкіну взагалі встановлений за кошти одеситів.

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Теги: окупанти монумент мистецтво росіяни Маріуполь

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