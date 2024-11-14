Росіяни увійшли до Куп’янська, в окупованому Криму впав міст: головне за ніч

Головні новини проти ночі 14 листопада

В окупованому Криму впав міст над залізничною колією, Україна не має наміру створювати ядерну зброю, Трамп поставив керувати розвідкою ексдемократку, яка поширювала дезінформацію Кремля. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 листопада, щоб ви були в курсі подій.

В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є постраждалі

13 листопада ввечері у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму впав автомобільний міст, збудований над залізничними коліями. Про це повідомило Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали. За даними пабліків, у момент падіння на мосту між селами Ізумрудне та Маслове знаходилися вантажівка і легковий автомобіль, рятувальники допомогли деблокувати двох потерпілих.

Як повідомило МНС окупантів, в момент падіння на мосту була вантажівка і легковик. Дорожні служби організували об’їзд аварійної ділянки.

Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало публікацію The Times про те, що Україна може створити ядерну бомбу. Відомство заперечило такі наміри. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

«Україна дотримується Договіру про нерозповсюдження ядерної зброї, ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю», – написав він.

Також він додав, що Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ та є повністю прозорою для моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях.

ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW

Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни(ISW) у своєму звіті.

Операція ЗСУ в Росії: російські джерела стверджували, що стверджували що війська РФ просунулися в районі Новоіванівки, Зеленого Шляху та Дар'їно, біля Курилівки та Плехово, хоча в ISW не підтвердив цього. Війська РФ продовжували атакувати в районі Новоіванівки, Леонідово, Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно та Малої Локні.

Український військовий, який діє в Курській області, 13 листопада заявив, що російські підроздилі атакували позиції його бригади у невизначеному районі Курської області. Також розповів, що війська РФ щодня ведуть механізовані атаки із застосуванням 4-6 ББМ.

DeepState: Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська

У ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська. Про це повідомив український проект DeepState.

За інформацією DeepState, росіяни увійшли до Купʼянська Харківської області.

«Ворог окупував Іллінку, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська», – йдеться у повідомленні.

Трамп обрав нового держсекретаря США

Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Марко Рубіо, який давно відомий своєю жорсткою позицією щодо зовнішньої політики та активною підтримкою міжнародних союзників США, зобов'язався виконувати програму нового президента, ставлячи інтереси Сполучених Штатів на перше місце. Він також підкреслив важливість підходу «миру через силу» для захисту американських інтересів на світовій арені.

Призначення Рубіо ще має пройти затвердження в Сенаті, де він, ймовірно, отримає підтримку своїх колег-республіканців, але також може зіткнутися з запитаннями щодо пріоритетів у зовнішній політиці та ставлення до стратегічних партнерів США.

Трамп поставив керувати розвідкою ексдемократку, яка поширювала дезінформацію Кремля

Майбутній президент США Дональд Трамп повідомив, що виконувати обов’язки директора Національної розвідки в його команді буде Тулсі Ґаббард. Відомо, що вона поширювала російські наративи.

«Понад два десятиліття Тулсі боролася за нашу країну та свободу всіх американців. Як колишній кандидат у президенти від Демократичної партії, вона має широку підтримку в обох партіях – тепер вона горда республіканка!», – так представив Трамп Тулсі Ґаббард.

Він також висловив упевненість, що Ґаббард принесе «безстрашний дух» у розвідувальну спільноту, а також відстоюватиме конституційні права та «забезпечуватиме мир на позиціях сили».

У 2019-му Ґаббард у Палаті представників утрималася від голосування за перший імпічмент Трампа, пов’язаний з Україною. А вже у 2022 році вона залишила партію, однак офіційно стала республіканкою лише на початку нинішнього року. Політичний відхід Ґаббард від Демпартії супроводжувався численними заявами та діями, які призвели до звинувачень у тому, що вона поширює дезінформацію Кремля або навіть може бути російським агентом.

На Київщині виявили і знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

У Київській області виявили бойову частину стратегічної крилатої ракети Х-101 класу «повітря – земля». Знахідку, яку виявили після російської комбінованої атаки на столицю 13 листопада вранці, вже знешкодили. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що ця бойова частина ракети була виявлена у полі в Броварському районі. На місце події прибули сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Лікарі «Охматдиту» прооперували дівчинку з рідкісними синдромами: один із них є лише у 102 дітей у світі

У Львові лікарі прооперували півторарічну дівчинку з двома рідкісними синдромами. Один із них зареєстрований лише у 102 дітей в усьому світі. Про це повідомила Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит».

Півторарічна Поліна родом із Рівненщини. Вона – третя дитина у сім’ї. Про обидва синдроми Поліни батьки дізналися лише після її народження, під час вагітності про ймовірні проблеми лікарі не говорили. Дитина має надзвичайно рідкісні синдроми – Паллістера-Кілліана і Сетре-Чотзен.

Синдром Паллістера-Кілліана зареєстрований у 102 дітей у світі. Він є причиною вад у різних органах і системах (мозок, серце, шлунково-кишковий тракт, шкіра тощо), спричиняє гідроцефалію, інтелектуальні порушення і затримку розвитку через слабкий м’язовий тонус. Це спонтанна мутація. Синдром Сетре-Чотзен спричиняє передчасне зрощення кісток черепа, яке перешкоджає нормальному його росту та змінює форму голови й обличчя. Ліків проти обох синдромів не існує. Наразі можна лише виправити вади хірургічним шляхом і скорегувати супутні проблеми медикаментами.