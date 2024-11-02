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Росія атакувала Україну 71 БпЛА: які області постраждали

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Україну 71 БпЛА: які області постраждали
Внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.
фото: ДСНС

Системи ППО збили 39 ворожих БпЛА

У ніч на 2 листопада Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-31П та 71 ударним БпЛА. Внаслідок чого пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 2 листопада 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської обл. та 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ – РФ», – йдеться у повідомленні.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 2 листопада 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога станом на 2 листопада 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, п'ять БпЛА – повернулись у Росію.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будиноксталась пожежа. Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

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У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. 

До того ж внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці – в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

До слова, у Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів внаслідок російської атаки 1 листопада. В результаті одна людина загинула, є 46 постраждалих. 

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Теги: Одещина Полтавщина Сумщина Київщина Повітряні сили ЗСУ Україна росія росіяни будинок тривога системи ППО

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