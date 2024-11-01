Імпічмент міністру? Опозиція у Південній Кореї блокуватиме відправку консультантів до України

Представник партії Кім Бьон Чжу заявив на засіданні Верховної ради партії, що «відправка навіть однієї людини за кордон прирівнюється до відправки збройних сил»

Представник опозиції: «Це надзвичайно небезпечний акт добровільної участі у війні між КНДР і Південною Кореєю»

Опозиція у Південній Кореї виступає проти відправки військових консультантів до України. Про це повідомляє The Korea Times.

Демократична партія Кореї (ДПК) попередила, що домагатиметься імпічменту міністра оборони, якщо уряд вирішить відправити «збройні сили» в Україну для спостереження за північнокорейськими військами без згоди парламенту.

За попередніми повідомленнями, Сеул розглядає можливість відправити в Україну групу представників розвідки та північнокорейських втікачів, які зголосилися допомогти ЗСУ у боротьбі із солдатами КНДР. Метою групи буде аналіз тактики, яку застосовують північнокорейські війська, розгорнуті для допомоги Росії у військових діях.

Посилаючись на статтю 60 Конституції, яка надає Національним зборам повноваження затверджувати відправку збройних сил за кордон, представник ДПК Кім Бьон Чжу заявив на засіданні Верховної ради партії, що «відправка навіть однієї людини за кордон прирівнюється до відправки збройних сил».

«Якщо уряд відправить війська на поля боїв в Україні без згоди парламенту, ДПК вживатиме різних заходів, включаючи імпічмент міністра оборони», – заявив депутат.

Кім звинуватив уряд у спробі обійти парламентську згоду, назвавши розгортання військових «моніторинговою групою» або «спостерігачами». «Це надзвичайно небезпечний акт добровільної участі у війні між Північною і Південною Кореєю», — сказав він.

Ще один представник Демократичної партії Кореї Лі Ун Чжу додав, що «акт безрозсудного втручання у війну іншої країни проти волі переважної більшості людей і піддавання їхнього життя ризику ніколи не буде прощений». В уряді Південної Кореї на заяви опозиції поки ніяк не реагували.

Як стало відомо, Південна Корея розглядає можливість надання Україні зброї на тлі відправки північнокорейських військових до Росії для війни в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливість надання Україні зброї з боку Сеула, представник зовнішньополітичного відомства Південної Кореї назвав низку факторів, від чого це може залежати у перспективі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.