Суд обрав запобіжний захід палкій захисниці УПЦ МП Кохановській

До 19 червня Кохановська вимушена носити електронний браслет

Вікторії Кохановській та ще трьом прихильникам УПЦ МП суд призначив цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом за хуліганські дії на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомили у Київськійміській прокуратурі.

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«За рішенням суду троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19 червня, ще один – до 19 травня», – йдеться у повідомленні.

19 квітня відповідні чотири особи за змовою незаконно проникли до одного з корпусів Лаври, де зламали захисні ролети та двері.

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«Це є грубим порушенням громадського порядку з явною неповагою до суспільства та опором працівникові правопорядку. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 ККУ (хуліганство), санкція якої передбачає від двох до п'яти років ув’язнення», – зазначили в прокуратурі.

Наразі момент триває слідство щодо цього інциденту.

Нагадаємо, 29 березня на території Києво-Печерської лаври зібралися парафіяни УПЦ МП, серед яких була і Кохановська. Жінка вступила у суперечку з журналістом, під час якої заявила про фальсифікацію доказів, знайдених СБУ.

Згодом її затримали.