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Мінкульт показав понівечені двері Лаври, які лишили після себе представники УПЦ МП (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мінкульт показав понівечені двері Лаври, які лишили після себе представники УПЦ МП (відео)
На замку стародавніх дверей 18 століття висять наручники
Фото: скріншот відео (Telegram / МКІП)

Знахідка вкотре демонструє наслідки «русского мира»

Приміщення охорони, яким користувалася Українська православна церква Московського патріархату у Києво-Печерській лаврі, має понівечений стан. Тамтешні двері використовувалися як мішень для кидання ножів. Про це йдеться на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики в Telegram.

Виконувач обов'язків директора заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко заявив, що стародавні двері 18 століття використовувалися як мішень для кидання ножів. Крім того, на замку цих дверей висять наручники.

Нагадаємо, що в Києво-Печерській лаврі знову почались сутички. Відповідне відео з'явилося в соцмережах. До Лаври прийшла комісія Національного заповідника. Правоохоронці намагалися витіснити прихильників Московського патріархату, які блокували будівлі.

До слова, раніше поліція затримала чотирьох хуліганів, які незаконно 19 квітня проникли до приміщення Лаври. Зловмисникам загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі.

Крім того, вчора з’явилося відео затримання найбільш затятої захисниці Української православної церкви Московського патріархату Вікторії Кохановської.

Читайте також: На смітнику «русского мира». Що комісія Мінкульту знайшла у Лаврі 
Теги: церква православна церква відео лавра Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні

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