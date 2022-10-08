Стало відомо, коли окупанти планують відновити рух пошкодженим Кримським мостом

Автомобільний транспорт пустять двома полосами, які вціліли

Рух пошкодженим Кримським мостом планують відновити до вечора 8 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

Так, автомобільний транспорт пустять двома полосами, які не постраждали від вибуху. Потяги ж розпочнуть курсувати вже сьогодні, до 20:00 за московським часом, запевнили у Міністерстві транспорту РФ.

«Наразі проведено первинну оцінку стану інфраструктури залізничної частини Кримського мосту на предмет можливості пропуску поїздів. Проводяться відновлювальні роботи. За оцінками фахівців, працездатність ділянки та організація руху перших поїздів буде забезпечена до 20:00», – повідомили у пресслужбі Мінтрансу.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.