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У Криму черги за пальним і продовольством

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Криму черги за пальним і продовольством
Черга до заправки в окупованому Криму
фото: скріншот із відео

Окупаційна влада запевняє, що на півострові «все під контролем»

На заправках у Криму утворилися довжелезні черги. Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали. Після вибуху на Керченському мосту зафіксовано великий попит на пальне.

Місцеві жителі також вишикувалися у черги до магазинів за товарами першої необхідності.

У Криму черги за пальним і продовольством фото 1

Тим часом, окупаційна влада запевняє, що на півострові «все під контролем» – немає ані дефіциту пального, ані провізії.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: вибух відео влада пальне пожежа путін росіяни українці ювілей

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