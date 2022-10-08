Вибух на Кримському мосту: росіяни заявили про трьох загиблих

Росіяни стверджують, що у результаті вибуху на мосту є жертви

Загинули пасажири легкового автомобіля, що був поряд із вантажівкою, яка підірвалася

Росіяни заявляють, що внаслідок сьогоднішнього вибуху на Кримському мосту є жертви. Попередньо відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє «РИА Новости».

Так, слідчий комітет РФ стверджує, що в результаті вибуху на Кримському мосту загинули пасажири легкового автомобіля, що був поряд із вантажівкою, яка підірвалася.

«Наразі з води вже піднято тіла двох загиблих – чоловіка і жінка, їхні особи встановлюються», - ідеться у повідомленні.

Також росіяни запевняють, що встановили особу власника вантажівки. Ним нібито виявився житель Краснодарського краю.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.