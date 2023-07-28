Чиновникам закрили виїзд за кордон? Нардеп стверджує: «візи» видаватиме Єрмак

Олексій Гончаренко: «Усі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення Офісу президента по кожному з них»

Після низки гучних скандалів із виїзду посадовців за кордон у власних інтересах, Банкова заборонила народним обранцям залишати територію України без особистого дозволу голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Парламентар зазначив, що на пости прикордонників було розіслано відповідну вказівку.

«Пару годин тому на пости прикордонників розіслали вказівку про заборону на виїзд чиновників та депутатів за кордон. Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення Офісу президента по кожному з них. По суті, тепер Андрій Єрмак особисто в телефонному режимі дозволяє чи блокує виїзд чиновників та депутатів», – констатував Гончаренко.

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Нардеп наголосив, що дане рішення є категорично не правильним, хоча і сподобається загальній масі населення. «Це гарний піар-хід і думаю, він сподобається людям. Єдине, хочу написати ось про що. Уявіть собі, 40-мільйонна країна під час найбільшої війни в Європі, а голова ОП вирішує – чи можна виїхати комусь за кордон. Це неправильна історія. Просто системно не правильна. Зробіть процедуру дозволу виїзду за кордон. Карайте тих, хто її порушує. Але держава не може функціонувати по телефону», – додав Гончаренко.

Наразі Офіс президента офіційно не прокоментував наявну інформацію.

Нагадаємо, Служба безпеки і ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата України Юрія Арістова, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни, поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» народного обранця.

27 липня Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень.

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До відома, 27 липня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану ще на три місяці.