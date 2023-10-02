У Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю правоохоронцям

Чоловіки вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів

До правоохоронців на блокпосту, під'їхали чоловіки у військовій формі. Вони погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки транспорту. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Харківській області.

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«29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку», – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіки вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Того ж дня за слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Також у соцмережах почали поширювати відповідне відео, на якому бійці представилися військовими з частини А0458 і вимагали перестати оглядати їхні машини. За відкритими даними, частина належить до спецпідрозділу ГУР Kraken.

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На відео помітно, як на блокпост підʼїжджають декілька пікапів, з яких вискочили озброєнні чоловіки та націлили зброю на правоохоронців. Потім один з чоловіків у військовій формі спитав, хто старший й почав казати, що їх не можна обстежувати.

Він заявив, що вони тренуються кожного дня, щоб правоохоронці могли спокійно стояти на блокпосту: «Ми тренуємося кожен день, щоб ви тут спокійно стояли й перевіряли, щоб ніяка ДРГ сюди не зайшла. Ви повинні нам допомагати, а не шукати в нас ворогів. Почули? Щоб такого тут більше не було». Наостанок чоловік запевнив, що вони ГУРівці.