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НАЗК виявило активи на 4,4 млн грн у самбірського воєнкома, що катував чоловіка

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
НАЗК виявило активи на 4,4 млн грн у самбірського воєнкома, що катував чоловіка
Воєнком запевняв, що нерухоме майно було набуте шляхом заощаджень сімʼї
фото: скріншот

Воєнком з дружиною впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна

Національне агентство з питань запобігання корупції під час проведення моніторингу способу життя виявило необґрунтовані активи на суму 4,4 млн грн у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє НАЗК. 

Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі $42 тис.

Проте під час аналізу доходів декларанта та видатків родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.

У НАЗК зазначили, що матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

Нагадаємо, 19 вересня в соцмережах поширили відео, на яких людина у військовій формі б'є чоловіка у цивільному. 20 вересня заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовцю-водію цього відділу повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. 

За інформацією слідства, мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

У військкоматі обох чоловіків намагались примусити «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7.

Згодом стало відомо, що суд призначив офіцеру та солдату Самбірського військкомату цілодобовий домашній арешт.

Теги: прикордонники арешт кордон майно відео

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