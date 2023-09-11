У росіян при в'їзді до ЄС конфісковуватимуть автомобілі та особисті речі

Відповідно до стандартів ЄС, ввезення власного автотранспорту росіянами вважатиметься незаконним імпортом

Громадяни Росії, які намагаються перетнути кордон Європейського союзу, можуть втратити свої власні автомобілі, смартфони, ноутбуки та інші цінні речі. Це стало наслідком введення нових правил після посилення санкцій ЄС проти Росії в липні цього року. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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У цьому документі зазначено, що зараз, відповідно до стандартів ЄС, ввезення власного автотранспорту росіянами вважатиметься незаконним імпортом. Таким чином, будь-який транспортний засіб, який в'їжджається, буде конфісковано, незалежно від мети та тривалості перетину кордону.

Крім того, у громадян РФ можуть вилучити косметику, валізи, ноутбуки і мобільні телефони.

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Жителям Росії, які бажають в'їхати в ЄС, заборонено ввозити такі категорії товарів:

Товари зі шкіри та хутра.

Напівдорогоцінне і дорогоцінне каміння.

Туалетний папір, шампуні та зубні пасти.

Фотокамери.

Заборона також поширюється на ввезення причепів і напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів, а також на транспортування та використання яхт.

Раніше повідомлялося, що росіянам, які подорожують до Європейського Союзу, доведеться платити більше за отримання візи та долати додаткові бюрократичні труднощі, щоб отримати короткострокову візу.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав ідею заборонити всім росіянам в’їзд до країн ЄС проявом нацистської політики.