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Спецтрибунал допоможе покарати воєнних злочинців РФ – Татаров

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Спецтрибунал допоможе покарати воєнних злочинців РФ – Татаров
Татаров провів зустріч із президентом Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) Міхаелем Шмідом
фото: president.gov.ua

Україна тісно співпрацює з Євроюстом для збору доказової бази та ідентифікації воєнних злочинців РФ

Розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ під час війни в Україні, має на меті притягнення винних до відповідальності та встановлення повної справедливості. Покаранню воєнних злочинців сприятиме спецтрибунал, над створенням якого Україна працює разом із партнерами. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров на зустрічі із президентом Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) Міхаелем Шмідом.

«Ми говоримо про розслідування воєнних злочинів. Це дуже чутливе та важливе питання для нашої країни в притягненні до відповідальності Російської Федерації за злочини, скоєні в результаті російської агресії проти України, та встановленні повної справедливості», – сказав Олег Татаров.

За його словами, українські правоохоронці та Офіс Генпрокурора тісно співпрацюють з Євроюстом, обмінюючись інформацією під час формування доказової бази та встановлення осіб, які вчиняли воєнні злочини на території України. 

Олег Татаров подякував партнерам за постійну допомогу за цим напрямом. Зокрема, і за підтримку Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України (ICPA), окремо відзначивши ключову роль Євроюсту в координації Спільної слідчої групи (JIT) щодо України. 

Також на зустрічі йшла мова про конкретні кроки, які мають запобігти використанню Росією товарів подвійного призначення у виробництві ракет і БпЛА.

Крім того, учасники зустрічі обговорили напрями вдосконалення наявних механізмів притягнення до відповідальності осіб за скоєння економічних, корупційних та інших злочинів на території України.

Міхаель Шмід зазначив, що Євроюст готовий обговорювати подальшу взаємодію з українськими правоохоронцями щодо боротьби з міжнародними злочинцями, зокрема кіберзлочинцями. Він також відзначив роботу міжнародної конференції United for Justice. United for Survivors, у відкритті якої взяв участь.

Нагадаємо, що партнери України у п'ятницю, 9 травня, мають намір надати політичну згоду на початок створення міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

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Теги: Олег Татаров Україна росія розслідування трибунал війна

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