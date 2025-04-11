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Спецтрибунал у Гаазі судитиме Путіна лише за однієї умови – Euronews

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Спецтрибунал у Гаазі судитиме Путіна лише за однієї умови – Euronews
Обмеження на заочний суд розглядаються як «компроміс» між країнами
фото з відкритих джерел

Судове переслідування політичної верхівки РФ буде дозволено лише за умови фізичної присутності обвинувачених у приміщенні

Спеціальний трибунал, який західні країни мають намір створити для переслідування злочину агресії проти України, не буде заочно судити Володимира Путіна, поки він залишається очільником Російської Федерації. Також не будуть судити прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та главу МЗС Сергія Лаврова. Повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

За словами двох європейських чиновників, знайомих із процесом, судове переслідування цих високопосадовців буде дозволено лише за умови фізичної присутності обвинувачених у приміщенні – це малоймовірно, враховуючи, що Росія не визнає вторгнення в Україну злочинним і категорично проти співпраці із Заходом. Одним із варіантів розглядають заочний суд над Володимиром Путіним після його відставки з посади президента.

Обмеження на заочний суд розглядаються як «компроміс» між країнами, зазначив чиновник ЄС. Після кількох місяців обговорень положення про це тепер є «виконаною справою», і практично немає шансів на внесення змін до презентації. «Зрештою, це про політику та торг», – сказав чиновник.

Після того, як Україна підпише угоду 9 травня, текст буде винесено на голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи, яка збирає представників 46 країн-учасниць організації. Для ратифікації угоди знадобиться більшість у дві третини голосів, і це майже гарантовано завдяки широкій підтримці ініціативи серед держав-членів. 

Деякі країни, які відстоюють дружню до Росії позицію, наприклад Угорщина та Сербія, можуть утриматися або проголосувати проти, хоча індивідуальне вето не застосовуватиметься. Очікується, що демократичні країни за межами континенту, такі як Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія, приєднаються до ініціативи, розширюючи її легітимність.

Навряд чи братимуть участь США, які почали зближення з Росією. За часів адміністрації Джо Байдена країна підтримувала пошуки справедливості в Україні, але після інавгурації Дональда Трампа орієнтація змінилася. США не брали участь у засіданні Основної групи наприкінці березня. Незрозуміло, як поштовх Трампа до мирної угоди може вплинути на судовий розгляд.

«Понад 38 держав висловили політичну підтримку створенню трибуналу, а також Європейський Союз», – сказав Euronews речник Ради Європи.

Очікується, що після ратифікації угод трибунал базуватиметься в Гаазі, за словами офіційних осіб, місті з давніми традиціями міжнародного права, де вже розташовані Міжнародний суд і Міжнародний кримінальний суд. Останній окремо видав ордер на арешт Путіна та одного з його заступників за незаконне переміщення українських дітей до Росії.

Нагадаємо, що Угорщина вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду. Угорський уряд планує відмовитися від членства у Міжнародному кримінальному суді. Процес виходу країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду може тривати до року.

Раніше експрезидент Філіппін був заарештований за злочини проти людяності. Філіппінська поліція заарештувала колишнього президента країни Родріго Дутерте після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

До слова десятки країн виступили проти санкцій Трампа щодо МКС. Президент Трамп підписав указ, який санкціонує агресивні економічні санкції проти МКС і забороняє поїздки для його співробітників, звинувативши суд у «нелегітимних і безпідставних діях» проти США та їхнього союзника Ізраїлю.

Теги: путін росія

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