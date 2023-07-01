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ЗСУ ударами Himars знищили батарею російських гаубиць

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ ударами Himars знищили батарею російських гаубиць
Himars знищив одразу чотирьох САУ «Мста-С» окупантів
фото з відкритих джерел

Окупанти після удару розбіглися у різні боки

Минулої доби Збройні сили України знищили 35 артилерійських систем російської армії. У мережі з'явилося відео «утилізації» ударами Himars одразу чотирьох САУ «Мста-С» окупантів. Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На відео видно виявлені аеророзвідкою чотири САУ 2С19 «Мста-С» ворога, які готувалися відкрити вогонь по українським позиціям чи мирним містам. Але, завдяки високоточним боєприпасам, український Himars перетворив їх на купи металобрухту.

На кадрах також можна помітити, як росіяни після удару розбігаються у різні боки.

Нагадаємо, українські військові збільшили тиск на російські окупаційні війська на лівобережній частині Херсонщини поблизу зруйнованого Антонівського мосту, при цьому РФ змушена залучити частину своїх підрозділів для оборони на Запорізькому напрямку. 

Як відомо, триває 493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 22 бойові зіткнення.

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