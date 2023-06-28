Україна змогла перехопити стратегічну ініціативу на полі бою – Залужний

Залужний розповів Міллі про потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та сказав йому, що Україні «вдалося перехопити стратегічну ініціативу». Про це він написав у Telegram.

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«Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу», – йдеться в повідомленні.

Залужний зазначив, що Сили оборони продовжують ведення наступальних дій та просуваються, тоді як російська армія чинить потужний спротив, водночас зазнає великих втрат і намагається втриматися на позиціях шляхом суцільного мінування місцевості.

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Головнокомандувач також розповів Міллі про потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування і подякував йому за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Нагадаємо, триває 490-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.