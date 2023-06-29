Бахмут: ЗСУ перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом

На напрямку Рівнопіль-Володине на межі Донецької та Запорізької областей ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах

На Бахмутському напрямку українські захисники перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступ широким фронтом. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Так, на напрямку Рівнопіль-Володине на межі Донецької та Запорізької областей ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

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«Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська чинять шалений опір. Водночас ворог зазначає значних втрат в особовому складі та техніці», – сказав Ковальов.

Також тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку. За словами речника, на вказаній ділянці фронту наші воїни перехопили стратегічну ініціативу.

«На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – наголосив він.

Крім того, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Триває 491-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили шість безпілотників. Крім того, ворог завдав два ракетні та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.