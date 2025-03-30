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Судді ліквідованого київського суду продовжують отримувати мільйони, нічого не роблячи (Документи)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Судді ліквідованого київського суду продовжують отримувати мільйони, нічого не роблячи (Документи)
У 2019-2020 роках суспільство із так званих «плівок НАБУ» дізналося, що коїлося про у кабінеті голови цього суду Павла Вовка
фото з відкритих джерел

За останні два роки кожен із суддів одержав, у середньому, 3 млн грн

Протягом 2023-2024 років і січень-лютий 2025 року судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) отримали 157 млн грн заробітної плати. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Суддя Вовк отримав на прощання кошик з мільйонами. Бухгалтерія ОАСК показала документи».

За даними Державної судової адміністрації, станом на початок березня 2025 року у штаті суду нараховувалося 43 служителі Феміді.

Водночас у загальну суму 157 млн грн не враховані видатки на апарат судової інстанції, який складається з 24 працівників.

Крім цього, джерело «Главкома» у Вищій раді правосуддя повідомило, що наразі відкрито дисциплінарні провадження щодо суддів ліквідованого у 2022 році ОАСК Павла Григоровича, Віталія Амельохіна, Володимира Келеберди, Марини Бояринцевої та Ігоря Погрібніченка.

«Думаю у межах двох місяців будуть відкриті провадження на інших суддів. Далі є велика ймовірність, що будуть рішення про їхні звільнення. На це піде ще три-чотири місяці», – зазначив співбесідник видання.

Нагадаємо, що Верховна Рада 13 грудня 2022 року проголосувала в цілому закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський.

У 2019-2020 роках суспільство із так званих «плівок НАБУ» дізналося, що коїлося про у кабінеті голови цього суду Павла Вовка: було зафіксовано, як служителі Феміди готували захоплення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя. За версію слідства, низка суддів ОАСК «ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл».

За лічені місяці до великої війни ОАСК взагалі вляпався у надпідозрілу історію – узяв до розгляду позов президента-втікача Віктора Януковича. Той оскаржував рішення Верховної Ради, датовані 2014-2015 роками! Зокрема, експрезидент просив визнати протиправною і скасувати постанову Ради про його самоусунення від виконання конституційних повноважень і призначення позачергових президентських виборів.

Окружний адміністративний суд тягнув із розглядом двох позовів Януковича до кінця квітня 2022 року. Існує версія, що судді ОАСК навмисно «маринували» справи Януковича, очікуючи на розвиток подій на фронті.

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Теги: Київ суд Павло Вовк

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