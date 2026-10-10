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Військовий на один день пішов у СЗЧ: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військовий на один день пішов у СЗЧ: як його покарали
Суд ухвалив накласти на військовослужбовця адміністративне стягнення у вигляді штрафу
фото з відкритих джерел

Старшого солдата було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення

У Тернопільській області на 8500 грн оштрафували військового, який на один день покинув військову частину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у постанові Гусятинського райсуду, військовослужбовець без поважних причин був відсутній у місці постійної дислокації військової частини в період від 14:00 15 вересня 2026 року до 15:40 16 вересня 2026 року.

Факт самовільного залишення частини (СЗЧ) та подальшого повернення бійця було зафіксовано в офіційних доповідях командування, а також у протоколі про військове адміністративне правопорушення.

Старшого солдата було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-11 (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд ухвалив накласти на військовослужбовця адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.

Також засудженого звільнили від сплати судового збору на підставі п. 12 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» (як військовослужбовця у справі, пов’язаній із виконанням військового обов’язку).

Постанова набирає законної чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Раніше Київський районний суд Полтави розглянув справу мобілізованого військовослужбовця, який майже 20 місяців перебував поза частиною (СЗЧ).

Нагадаємо, тисячі військовослужбовців повернулися до підрозділів за спрощеною програмою повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ). За чисельністю це співмірно з особовим складом двох-трьох бригад. 

 

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Теги: штраф суд військові

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