Безпілотники атакували Омськ, що за 2500 км від кордону України

«Омський каучук» – велике підприємство в Росії, яке виробляє синтетичний каучук, фенол, ацетон та компоненти автомобільного пального

Під ударом опинився хімічний завод «Омський каучук»

У російському Омську під ударом безпілотників опинився хімічний завод «Омський каучук». Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Як інформує «Главком», про це повідомляє Exilenova+.

Опубліковані кадри демонструють сильну пожежу та густий стовп диму над територією підприємства. Зазначається, що Омськ розташований на відстані понад 2500 км від кордону України.

🔥Ударні дрони атакували хімзавод «Омський каучук» у Росії Безпілотники дісталися Омська, розташованого на відстані понад 2500 км від кордону України. Після влучання на території заводу спалахнула масштабна пожежа. #хроніки_оркостану — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 24, 2026

Атаку безпілотників підтвердив губернатор Омської області Віталій Хоценко. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито продовжує відбивати атаку, однак безпілотники вже досягли північного промислового вузла.

«Омський каучук» – велике нафтохімічне підприємство в Росії, яке виробляє синтетичний каучук, фенол, ацетон та компоненти автомобільного пального. Зокрема, завод випускає метил-трет-бутиловий ефір (МТБЕ) – компонент, який додають до бензину для підвищення його октанового числа.

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Нагадаємо, 24 жовтня у російському Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів. Після вибухів у Тольятті виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували «Тольяттікаучук».

Як відомо, вночі 18 жовтня у Санкт-Петербурзі на території нафтоналивного порту спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки безпілотників.

Крім того, у Пітері було атаковано Центр обробки даних «Вконтакте». Ураження об'єкта спричинило масштабний критичний збій у роботі сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі. Потужність об'єкта: проєктна потужність становить 63 МВт, місткість понад 3 800 серверних стійок, площа комплексу 130 000 кв. м.

Також повідомляється про удар по підстанції 330 кВ «Восточная» у Ленінградській області.