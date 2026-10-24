Безпілотники атакували Омськ, що за 2500 км від кордону України
Під ударом опинився хімічний завод «Омський каучук»
У російському Омську під ударом безпілотників опинився хімічний завод «Омський каучук». Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Як інформує «Главком», про це повідомляє Exilenova+.
Опубліковані кадри демонструють сильну пожежу та густий стовп диму над територією підприємства. Зазначається, що Омськ розташований на відстані понад 2500 км від кордону України.
Атаку безпілотників підтвердив губернатор Омської області Віталій Хоценко. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито продовжує відбивати атаку, однак безпілотники вже досягли північного промислового вузла.
«Омський каучук» – велике нафтохімічне підприємство в Росії, яке виробляє синтетичний каучук, фенол, ацетон та компоненти автомобільного пального. Зокрема, завод випускає метил-трет-бутиловий ефір (МТБЕ) – компонент, який додають до бензину для підвищення його октанового числа.
Нагадаємо, 24 жовтня у російському Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів. Після вибухів у Тольятті виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували «Тольяттікаучук».
Як відомо, вночі 18 жовтня у Санкт-Петербурзі на території нафтоналивного порту спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки безпілотників.
Крім того, у Пітері було атаковано Центр обробки даних «Вконтакте». Ураження об'єкта спричинило масштабний критичний збій у роботі сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі. Потужність об'єкта: проєктна потужність становить 63 МВт, місткість понад 3 800 серверних стійок, площа комплексу 130 000 кв. м.
Також повідомляється про удар по підстанції 330 кВ «Восточная» у Ленінградській області.
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