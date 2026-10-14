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Російські дрони подолали майже 900 км: Флеш попередив про загрозу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Російські дрони подолали майже 900 км: Флеш попередив про загрозу
Максимальна дальність польоту дронів виявилася більшою, ніж очікувалося
мапа: Сергій Бескреснов / Telegram

Флеш: безпілотники летіли на захід країни через Одесу вздовж кордону з Молдовою

Російські реактивні дрони подолали 820 км до Львова та 880 км до Луцька під час польотів із тимчасово окупованого Криму. Радник президента України Сергій Бескрестнов повідомив, що противник перевіряє можливості застосування таких безпілотників для атак на західні області України. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Telegram Сергія Бескрестнова (Флеш).

За словами Флеша, протягом останніх кількох днів російські військові запустили кілька десятків реактивних безпілотників із Криму. Їхній маршрут пролягав через Одесу, уздовж кордону з Молдовою, у напрямку західної частини України.

Чотири дрони, як стверджує Бескрестнов, долетіли до Львова, подолавши 820 км. Ще кілька досягли Луцька, відстань до якого від місця запуску становила 880 км. Саме показник у 880 км дає підстави говорити про дальність польоту майже 900 км. Ці відстані та кількість безпілотників наведені за оцінкою Флеша.

На якій висоті летіли російські дрони

За оцінкою Бескрестнова, щоб подолати таку відстань, реактивні безпілотники летіли на висоті 5–6 км і підтримували середню швидкість 320–380 км/год.

Флеш зазначив, що максимальна дальність польоту дронів, які він називає «Герань-4», виявилася дещо більшою, ніж очікувалося. Він припустив, що Росія могла зменшити масу бойової частини, аби збільшити відстань польоту. Однак це лише можливе пояснення: підтверджених даних про зміну бойової частини саме цих безпілотників Бескрестнов не навів.

«Наш противник вивчає можливості атаки західних областей України реактивними шахедами з різних напрямків», – написав Флеш.

Що відомо про реактивні «Герані-4»

Російські реактивні безпілотники становлять окремий виклик через швидкість польоту. У травні 2026 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило характеристики нового російського реактивного дрона «Герань-4». За даними української розвідки, він здатний маневрувати зі швидкістю до 500 км/год. Детальніше про характеристики апарата читайте в матеріалі «Главкома» – ГУР розкрило характеристики нового реактивного дрона РФ «Герань-4».

Збільшення дальності польоту дає російським військовим змогу прокладати маршрути до віддалених регіонів України. Водночас наведені Флешем дані не свідчать про те, що кожен реактивний дрон цього типу здатен подолати таку відстань за будь-яких умов: результат залежить від конкретної модифікації, навантаження та параметрів польоту.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2026 року osint-аналітики повідомляли про російський реактивний безпілотник, який пролетів близько 960 км і був збитий на Волині. Тоді цей політ назвали рекордним за дальністю.

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Теги: дрон Львів Луцьк Сергій Бескрестнов радник безпілотник росія

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