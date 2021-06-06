Секретар РНБОУ пообіцяв прецедент з законом про олігархів

Олексій Данілов пояснив, чому подібних до українського законів нема ні в Америці, ні в Європі

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов вважає, що український закон про олігархів може стати прецедентом для інших країн. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Спостерігаючи за бурхливою дискусією, яка розгорнулася навколо обговорення законопроєкту «про олігархів», внесеного Президентом Володимиром Зеленським до парламенту, часто зустрічаю популярну тезу про відсутність аналогічних правових актів у Європі, Америці чи ще десь у світі. Не вдаючись до глибоких історичних екскурсів на кшталт згадок про «Акт Шермана», хотів би сказати про інше – про потребу не боятися, мати сміливість приймати рішення і не шукати готових шаблонів. Якщо немає прецеденту – ми його створимо, якщо немає аналогій – вони будуть», – зокрема повідомив чиновник.

На думку Одександра Данілова, українська ситуація, пов’язана з існуванням олігархічно-кланової економіки, по-своєму унікальна, і якщо протягом тридцяти років традиційно-бюрократичними методами проблема не розв’язувалася, значить, потрібні заходи екстраординарні і небанальні.

«Кожна країна – це індивідуальна історія й індивідуальний підхід до пошуку того єдиного «рецепту ліків», які будуть ефективними, а не стануть черговим марним імпортним плацебо. І найгірше, що ми можемо зробити в ситуації загрози існуванню держави – це не зробити нічого!», – написав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Також Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум.