У МЗС пояснили, чому Зеленський звільнив українських послів
Керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, близько п'яти років, заявили в МЗС
Звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планової ротації, повідомив 7 квітня «Інтерфакс-Україна» речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
«В українській дипломатичній службі керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, близько п'яти років. Частина зазначених послів перевищила термін роботи за кордоном в кілька разів», – заявив Ніколенко.
Він зазначив, що рішення як про звільнення, так і призначення нових послів приймає президент України за поданням міністра закордонних справ. Така процедура була дотримана і в цьому випадку, підкреслив він.
«У МЗС вдячні кожному послу за їх професіоналізм і зусилля щодо захисту національних інтересів, зміцнення відносин України та зарубіжних країн і міжнародних організацій. Вони залишаються частиною дипслужби і продовжать працювати на благо нашої держави», – додав Ніколенко.
Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН. Згідно з документами звільнено: Крім того, указом №146/2021 звільнено Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН.
Згідно з документами звільнено:
Крім того, указом №146/2021 звільнено Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.