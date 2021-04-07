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    У МЗС пояснили, чому Зеленський звільнив українських послів

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    У МЗС вдячні кожному послу за професіоналізм - У МЗС пояснили, чому Зеленський звільнив українських послів
    У МЗС вдячні кожному послу за професіоналізм
    Фото з відкритих джерел

    Керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, близько п'яти років, заявили в МЗС

    Звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планової ротації, повідомив 7 квітня «Інтерфакс-Україна» речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    «В українській дипломатичній службі керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, близько п'яти років. Частина зазначених послів перевищила термін роботи за кордоном в кілька разів», – заявив Ніколенко.

    Він зазначив, що рішення як про звільнення, так і призначення нових послів приймає президент України за поданням міністра закордонних справ. Така процедура була дотримана і в цьому випадку, підкреслив він.

    «У МЗС вдячні кожному послу за їх професіоналізм і зусилля щодо захисту національних інтересів, зміцнення відносин України та зарубіжних країн і міжнародних організацій. Вони залишаються частиною дипслужби і продовжать працювати на благо нашої держави», – додав Ніколенко.

    Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН.

    Згідно з документами звільнено:

    • Юрія Полуреза з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA) за сумісництвом;
    • Всеволодова Ченцова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом;
    • Миколу Точицького з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург, Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;
    • Віктора Недопаса з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ірак;
    • Андрія Бешту з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Лаоській Народно-Демократичній Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Союз М'янма за сумісництвом;
    • Вадима Вахрушева з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Єменській Республіці за сумісництвом.

    Крім того, указом №146/2021 звільнено Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

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    Чи треба Зеленському йти на другий термін?

    Теги: МЗС Володимир Зеленський президент звільнення
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