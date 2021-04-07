У МЗС пояснили, чому Зеленський звільнив українських послів

Керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, близько п'яти років, заявили в МЗС

Звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планової ротації, повідомив 7 квітня «Інтерфакс-Україна» речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«В українській дипломатичній службі керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, близько п'яти років. Частина зазначених послів перевищила термін роботи за кордоном в кілька разів», – заявив Ніколенко.

Він зазначив, що рішення як про звільнення, так і призначення нових послів приймає президент України за поданням міністра закордонних справ. Така процедура була дотримана і в цьому випадку, підкреслив він.

«У МЗС вдячні кожному послу за їх професіоналізм і зусилля щодо захисту національних інтересів, зміцнення відносин України та зарубіжних країн і міжнародних організацій. Вони залишаються частиною дипслужби і продовжать працювати на благо нашої держави», – додав Ніколенко.