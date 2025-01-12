Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики ISW проаналізували тактику військових КНДР на Курщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Аналітики ISW проаналізували тактику військових КНДР на Курщині
Північнокорейські війська зазнають великих втрат у РФ і тільки наприкінці грудня минулого року втратили близько 1000 солдатів
фото з відкритих джерел

Північнокорейські сили штурмують групами по 400-500 осіб, а їх загальна кількість перевищує вшестеро кількість українських військових

Війська Північної Кореї наступають на Курзині великими штурмовими групами, незважаючи на часті атаки українських БпЛА. Саме тому вони зазнають таких велики втрат. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни ж діють навпаки – вони проводять атаки малими групами та слідкують за наступом північнокорейців, щоб фіксувати здобутки. Водночас поганий звʼязок між росіянами та північнокорейцями не дозволяє швидко закріплюватись на нових позиціях.

У ЗСУ кажуть, що північнокорейські сили штурмують групами по 400-500 осіб, а їх загальна кількість перевищує вшестеро кількість українських військових.

Бували випадки, коли українські військові відступали після восьми годин бою, оскільки у них закінчились боєприпаси, що свідчить про те, що представники КНДР розраховують не на тактику, а на більшу кількість особового складу.

Західні офіційні особи заявили, що північнокорейські війська зазнають великих втрат і тільки наприкінці грудня минулого року втратили близько 1000 солдатів. В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 5 січня втрати військ КНДР вбитими та пораненими склали 3800 осіб.

«ISW продовжує оцінювати, що здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом із військами РФ, імовірно, значно погіршиться. Це станеться, якщо російське військове командування буде використовувати війська КНДР в атаках з високим рівнем виснаження піхоти в аналогічних або більших масштабах, ніж це відбувається з більшістю російського особового складу», – йдеться у звіті.

Крім того, така тактика негативно вплине нездатність військових КНДР навчитися ефективно протидіяти безпілотним літальним апаратам ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за увесь час операції Сил оборони України на території Курської області Росії окупаційна армія втратила понад 38 тисяч військових, з них близько 15 тисяч – убитими.

Операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію країни-агресора.

Читайте також:

Теги: Курщина армія військові боєприпаси втрати Північна Корея росія ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звіт ISW щодо війни в Україні 12 січня
Українські війська просунулися на Курщині – карти ISW
Сьогодні, 05:51
Збройні сили України пішли в наступ у Курській області
Британська розвідка проаналізувала наступ ЗСУ на Курщині
9 сiчня, 14:38
Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ
ЗСУ вдарили по командному пункту російської 810-ї бригади морської піхоти на Курщині
7 сiчня, 16:30
Росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями
Де ЗСУ досягли успіхів під час нового наступу в Курській області: карта ISW
6 сiчня, 06:20
Росіяни запустили по місту балістичні ракети
Окупанти вдарили ракетами по околицях Чернігова: є поранені та загиблі (оновлено)
3 сiчня, 17:52
На минулих вихідних 11-й армійський корпус Північної Кореї втратив приблизно 200 військових убитими
Різдвяні дрони атакували військових КНДР на Курщині (відео)
19 грудня, 2024, 11:14
Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейського особового складу
Чому Путін приховує участь солдатів КНДР в бойових діях на Курщині: пояснення ISW
18 грудня, 2024, 05:37
Звіт ISW щодо війни в Україні 15 грудня
ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом – карти ISW
15 грудня, 2024, 04:10
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9751 танк
Втрати ворога станом на 11 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:35

Події в Україні

Аналітики ISW проаналізували тактику військових КНДР на Курщині
Аналітики ISW проаналізували тактику військових КНДР на Курщині
Окупанти змушують студентів з Луганщини розважати російських солдатів
Окупанти змушують студентів з Луганщини розважати російських солдатів
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
Українські війська просунулися на Курщині – карти ISW
Українські війська просунулися на Курщині – карти ISW
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
70K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
31K
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують
20K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом

Новини

Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Вчора, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Вчора, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 05:45

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua