Аналітики ISW проаналізували тактику військових КНДР на Курщині

Північнокорейські війська зазнають великих втрат у РФ і тільки наприкінці грудня минулого року втратили близько 1000 солдатів

Північнокорейські сили штурмують групами по 400-500 осіб, а їх загальна кількість перевищує вшестеро кількість українських військових

Війська Північної Кореї наступають на Курзині великими штурмовими групами, незважаючи на часті атаки українських БпЛА. Саме тому вони зазнають таких велики втрат. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни ж діють навпаки – вони проводять атаки малими групами та слідкують за наступом північнокорейців, щоб фіксувати здобутки. Водночас поганий звʼязок між росіянами та північнокорейцями не дозволяє швидко закріплюватись на нових позиціях.

У ЗСУ кажуть, що північнокорейські сили штурмують групами по 400-500 осіб, а їх загальна кількість перевищує вшестеро кількість українських військових.

Бували випадки, коли українські військові відступали після восьми годин бою, оскільки у них закінчились боєприпаси, що свідчить про те, що представники КНДР розраховують не на тактику, а на більшу кількість особового складу.

Західні офіційні особи заявили, що північнокорейські війська зазнають великих втрат і тільки наприкінці грудня минулого року втратили близько 1000 солдатів. В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 5 січня втрати військ КНДР вбитими та пораненими склали 3800 осіб.

«ISW продовжує оцінювати, що здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом із військами РФ, імовірно, значно погіршиться. Це станеться, якщо російське військове командування буде використовувати війська КНДР в атаках з високим рівнем виснаження піхоти в аналогічних або більших масштабах, ніж це відбувається з більшістю російського особового складу», – йдеться у звіті.

Крім того, така тактика негативно вплине нездатність військових КНДР навчитися ефективно протидіяти безпілотним літальним апаратам ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за увесь час операції Сил оборони України на території Курської області Росії окупаційна армія втратила понад 38 тисяч військових, з них близько 15 тисяч – убитими.

Операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію країни-агресора.