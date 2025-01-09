Британська розвідка проаналізувала наступ ЗСУ на Курщині

Сили оборони України просунулися в Курській області на північний захід від Суджі

Збройні сили України 5 січня 2025 року розпочали обмежену бронетанкову контратаку проти російських військ у Курській області Росії. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Попри високі втрати, за останні тижні Росія змогла домогтися лише незначних успіхів на утримуваній Україною території», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, на сході України Росія продовжувала зосереджувати атаки в центральній частині Донецької області. Зокрема, «російські війська значною мірою захопили місто Курахове». Росія почала наступ на місто в середині листопада 2024 року. На південь від Покровська російські війська просунулися на захід, захопивши кілька сіл і зайнявши позиції за 4 км на південь від міста.

«Центр Донецької області продовжує залишатися найнестабільнішим районом лінії фронту на сході України», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Сили оборони України просунулися в Курській області на північний захід від Суджі. Також тут фіксувалося просування й військ РФ. Крім того, російські окупанти тиснуть поблизу Куп'янська, Торецька та Покровська.

До слова, Deutsche Welle заявляє, що наступальні дії Сил оборони України в Курській області мають на меті справити враження на обраного президента США Дональда Трампа.

Наприкінці грудня австрійський військовий історик Маркус Райснер наголосив, що Україна, ймовірно, зробить спробу знову показати в інформаційному просторі, що її підтримка має сенс. Тоді він сказав, що наступальні дії ЗСУ слід очікувати безпосередньо перед вступом Трампа на посаду президента.

Водночас Райснер вважає, що те, що зараз відбувається в Курській області, не можна називати «наступом». ЗСУ здійснюють передову контратаку за участю до трьох підрозділів рівня бригади або їхніх частин.