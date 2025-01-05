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«Священні навчання»: що в КНДР кажуть родинам загиблих на Курщині вояків

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Священні навчання»: що в КНДР кажуть родинам загиблих на Курщині вояків
Більшість громадян знає, що військових з підрозділу «Шторм» відправили на російсько-українську війну
фото з відкритих джерел

Режим Кім Чен Ина слідкує за настроями родин загиблих, і вживає заходів, щоб запобігти поширенню інформації

Родини загиблих на Курщині північнокорейських військових режим Кім Чен Ина зобов’язує підписувати документи про нерозголошення. Їм також забороняють спілкуватися між собою. Про це повідомляє розвідувальної спільноти InformNapalm, посилаючись на видання «Вільна Азія» (RFA).

Що цікаво, влада КНДР називає участь у війні проти Україні «священними навчаннями».

Режим Північної Кореї нагороджує «сертифікатом воїна» родини солдатів, які загинули під час участі у війні або під час бойової підготовки. Сім'ї загиблих військових отримують пільгове забезпечення від держави. Нещодавно влада Північної Кореї викликала сім'ї загиблих і нагородила (саме таке слово – «нагорода» вживається у КНДР) їх «сертифікатами воїнів», не повідомивши жителів, що серед загиблих є ті солдати, яких відправили до РФ.

Фальшиві документи, які видають військовим КНДР в російській армії
Фальшиві документи, які видають військовим КНДР в російській армії
фото з відкритих джерел

«18 грудня ми з мамою отримали повідомлення, що комітет партії міста Кечон викликає нас для участі у партійному заході на рівні провінції. Коли ми приїхали до Пхьонсона, то отримали свідоцтво про загибель у бою мого молодшого брата, який служив у силах спеціальних операцій», – повідомило «Вільній Азії» джерело з провінції Південна Пхьонан.

Джерело додало, що всього у заході взяло участь понад 10 родин, а «більшість загиблих у бою військових належали до підрозділу «Шторм».

«Більшість громадян знає, що військових з підрозділу «Шторм» відправили на російсько-українську війну. Тому сім'ї загиблих теж здогадалися, що їхні рідні загинули після відправлення до РФ. Але влада змусила нас поставити відбитки пальця під документом, який забороняє говорити комусь про будь-що із цим пов’язане. Ми зробили це і в сльозах попрямували додому», – розповіло джерело видання.

Інше джерело з провінції Південна Пхьонан, яке з міркувань безпеки попросило про анонімність, так само повідомило 30 грудня, що «27 числа у місті Токчон комітет партії викликав родини військових, які загинули під час несення служби, і провів захід з вручення свідоцтв про загибель у бою».

На думку співрозмовника видання, цей захід був незвичним з кількох причин.

Зазвичай коли у Північній Кореї під час військових навчань гинуть військові з прикордонних загонів чи сил спеціальних операцій, а також коли військові з будівельних загонів гинуть через нещасний випадок на будівництві, підрозділ, до якого вони належать, повідомляє їхнім родинам про причину та місце смерті. Залежно від обставин загибелі, родинам передають повідомлення про смерть або вручають свідоцтво про загибель у бою.

Однак цього разу родини викликала дзвінком та передала свідоцтва про загибель у бою не армія, а безпосередньо партія. Не було жодних згадок про місце чи причину смерті.

Зазвичай свідоцтв про загибель військових у КНДР видають лише кілька на рік. Однак цього місяця в одному регіоні їх видати більш ніж десяти родинам загиблих. Через це поширюється думка, що серед відправлених на війну проти України військових може бути ще більше загиблих.

За словами джерела, режим Кім Чен Ина слідкує за настроями родин, які отримали свідоцтво про загибель родича у бою, і вживає заходів, щоб запобігти поширенню інформації.

«Серед громадян шириться обурення, що молодих військових віком до 30 років використовують як гарматне м’ясо заради того, щоб заробити валюту», – зазначає співрозмовник видання.

Нагадаємо, лише за два дні у боях на Курщині РФ втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.

Як відомо, Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця, який воював проти України.

Також 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

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Теги: армія партії смерть документи військові Північна Корея навчання шторм влада Курщина

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